“سجل فورا”.. التسجيل في منحة 300 دينار في تونس عبر موقع وزارة الشؤون الاجتماعية بالخطوات والشروط المطلوبة

التسجيل في منحة 300 دينار في تونس، تم الاعلان عن فتح باب التسجيل في منحة 300 دينار في تونس من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لجميع المواطنين ممن انطبقت عليهم الشروط المعلنة، وتعبر منحة 300 دينا أحد أشهر البرامج الاجتماعية التي تهدف للارتقاء بمستوى معيشة المواطن وحياته، خاصة إذا كان من محدودي الدخل والطبقات المتوسطة، واليكم خطوات التسجيل في المنحة.

التسجيل في منحة 300 دينار في تونس

أما عن خطوات التسجيل في منحة 300 دينار في تونس عبر موقع وزارة الشؤون الاجتماعية، فقط عليك اتباع الخطوات التالية وتنفيذها بدقة:

الدخول إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.

اضغط على أيقونة تسجيل حساب جديد.

ادخل رقم الهاتف وكلمة المرور الخاصة بك.

ابدء في ادخال جميع البيانات التي سوف تتطلب من في الأماكن المخصصة لها وبصورة صحيحة.

قم بإرفاق المستندات المطلوبة من أجل التسجيل في منحة 300 دينار تونس.

واخيرا اضغط على الأيقونة المخصصة لارسال الطلب.

شروط الحصول علي منحة 300 دينار تونس

وعن شروط الحصول على منحة 300 دينار تونسي التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية فهي كما يلي:

أن يكون المتقدم تونسي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة داخل تونس.

أن يقوم بارفاق كافة الاوراق والمستندات المطلوبة أثناء عملية التسجيل.

الا يكون المتقدم غير قادر على تسديد المصاريف المدرسية للأبناء.

أن يكون المتقدم يحصل على راتب شهري أقل من 180 دينار.

أن يكون لديه حساب بنكي من أجل تحويل الدعم إليه ويكون ساري.

لا يكون ممتلكاً لاي أصول عقارية باهظة الثمن.

وكانت قد أطلقت الحكومة التونسية برنامج الأمان الاجتماعي التونسي في 2018 ويعمل على إتاحة الفرصة للأسر التونسية الاستفادة من 300 دينار في اطار سعي الحكومة الدائم لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

لايزال باب التسجيل في منحة 300 دينار في تونس مفتوح أمام المواطنين الفقراء ومحدودي الدخل، ليتمكن الجميع من الاستفادة من هذا الدعم المالي الحكومي وفقا للشروط التي تم وضعها، على أن يتم تحديد موعد الصرف خلال ساعات من الآن.