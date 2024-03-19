“الحق شيله بسرعة لو لسة موجود”.. غرامات مالية جديدة للمرور 2024 على المواطن المتواجد بسيارته هذا الشيء + غرامات مخالفة القانون أثناء القيادة .. بسرعة قبل ما تروح في داهية

إدارة المرور التابعة إلى الحكومة المصرية قامت بالإفصاح عن بعض الأمور التي متي قام المواطن المصري بفعلها في سيارته فإن ذلك يؤدي إلى فرض غرامات مالية جديدة للمرور 2024 ، هذه الغرامات تتراوح قيمتها من 100 جنيه مصري وصولًا إلى 50 ألف جنيه وذلك على حسب المخالفات أو الأمر الذي قام الفرد بفعله، بعد إعلان إدارة المرور عن ذلك هناك اهتمام على محركات البحث بمعرفة الأمور التي تستدعي الغرامات المالية وذلك لكي يتمكن المواطن المصري من تفاديها.

غرامات مالية جديدة للمرور 2024

غرامات مالية جديدة للمرور 2024 هذه الغرامات تطبق على الفرد الذي تقوم بعمل بعض الأمور في السيارة أو المركبة الخاصة به وتتمثل في الأتي:

إذا قام الفرد بتركيب فاميه في زجاج شبابيك السيارة الخاصة به فإنه ذلك يعرضه إلى مخالفة وغرامة مالية.

نفس الأمر لمن قام بلصق ملصقات هذه الأخيرة قامت بإخفاء ملامح السيارة.

في هذه الحالات يتم فرض غرامة مالية تتراوح قيمتها من 100_300 جنيه مصري بالإضافة إلى ضرورة إزالة هذه الأشياء من السيارة.

غرامات مخالفة القانون أثناء القيادة

تم فرض غرامات مالية لمن يقوم بمخالفة القانون أثناء القيادة هذه الغرامات والمخالفات تتمثل في الآتي: