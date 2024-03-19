“اربح الآن”.. إجابة سؤال حلقة 9 من مسابقة طائر السعيدة رمضان 2024 مع مايا العبسي

يبحث الكثير من متابعي قناة السعيدة عن سؤال حلقة اليوم من مسابقة طائر السعيدة 9 رمضان مع مايا العبسي، حيث يتساءل الكثير من الجمهور عن العديد من الاستفسارات حاليًا حول كيفية الوصول إلى رابط سؤال المشاهدين في برنامج طائر السعيدة، حيث يتم نشر الأسئلة على موقع المسابقة بعد بث الحلقة الجديدة والإعلان عن اسم الفائز،حيث تقدم مسابقة طائر السعيدة العديد من الجوائز، ويتم إعلان اسم فائز بالمسابقة كل يوم، وسوف نعرض لكم كافة التفاصيل من خلال هذا المقال تابعونا.

سؤال حلقة اليوم من مسابقة طائر السعيدة 9 رمضان

تقدم إدارة المسابقة سؤالًا جديدًا يوميًا في البرنامج وقد جاء سؤال حلقة اليوم من مسابقة طائر السعيدة 9 رمضان 1445 كالتالي:

فقيه ومؤلف وكاتب له أكثر من مائة عمل أدبي من أهمها القاموس المعروف بتاج العروس من جواهر القاموس، من هو؟

وجاءت الاختيارات كالتالي: “محمد مرتضى الزبيدي،الإمام محمد الشوكاني،ابن المقري”.

والإجابة على هذا السؤال هو محمد مرتضى الزبيدي.

كيفية الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة

حددت قناة السعيدة خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة من تقديم الإعلامية مايا العبسي، حيث يمكنك الاشتراك في هذه المسابقة عبر إتباع الخطوات التالية:

أولا يجب الدخول على منصة المسابقة الإلكترونية من هنا.

عند فتح الموقع، ستجد السؤال اليومي أمامك مع ثلاثة خيارات يجب اختيار واحد من بينها.

يتم اختيار الجواب الصحيح من بين الخيارات المتاحة أمامك.

بعد ذلك يجب إدخال اسم المتقدم بشكل رباعي.

أدخل رقم هاتفك ثم ارسل الإجابة، وإذا كانت صحيحة ستتم إدخالك في السحب.

موعد عرض مسابقة طائر السعيدة في رمضان 1445



يتساءل الكثير من جمهور ومتابعي مسابقة طائر السعيدة عن توقيت عرضها خلال شهر رمضان لعام 2024، حيث يتم عرض البرنامج على قناة السعيد اليمنية الساعة السابعة مساءً، ويتكرر عرضه الساعة العاشرة مساءً، وثم الساعة الثانية عشرة منتصف الليل لليوم التالي.

طريق الفوز في مسابقة طائر السعيدة

يمكن التسجيل في مسابقة طائر السعيدة عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني، حيث يتم إدراج اسمك في قائمة المشتركين عند الإجابة على السؤال بشكل صحيح، وإذا تم اختيار اسمك في عملية السحب، يمكنك الفوز بجوائز عشوائية، ومن بين هذه الجوائز الكبرى للموسم السادس والتي تبلغ مليون ونصف مليون ريال.