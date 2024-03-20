بمميزات قوية واحترافية.. تحديث جديد من واتساب جي بي يزيد من خصوصية المستخدم تعـرف على آخر نسخة V29.30

أصبح تحديث جديد من واتساب جي بي هو حديث المستخدمين له على مدار الأيام الماضية منذ الإعلان عنه، لأنه يوفر لهم المزيد من الخصوصية مع كل تحديث يقوم به مطوري التطبيق، وبالرغم من أن تطبيق واتساب الأخضر الإصدار الأول هو الأكثر شهرة لكن واتساب جي بي هو الأكثر استخدامًا وتداولًا بين الأشخاص، حيث يقدم آخر تحديث مميزات كثيرة تفتقر إليها تطبيقات المراسلة الأخرى، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على آخر تحديثات تطبيق واتساب جي بي.

تحديث جديد من واتساب جي بي

يعد تطبيق واتساب جي بي V29.30 آخر إصدار هو نسخة معدلة من التطبيق يقدم خصائص ومميزات قوية واحترافية، حيث أن تحديث جديد من واتساب جي بي يعمل على إزالة بعض القيود التي تعيق الاستخدام الأمثل للتطبيق وتجعله أكثر خصوصية من قبل ومن أي تطبيق دردشة آخر، فهو يجعل المستخدم يقوم بإرسال الصور و الفيديوهات بحجم أكبر من قبل وتفعيل خاصية الحذف عند الجميع بحيث تستطيع إزالة جميع الرسائل بالكامل، ومن آخر التحديثات الخاصة بهذه النسخة بأنها نسخة ضد الحظر وبذلك لا يستطيع أحد أن يقوم بحظرك.

تحديثات واتساب جي بي الأخيرة GBWhatsapp

يقوم مطوري التطبيق بتحديث GBWhatsapp باستمرار حتى يكون على المستوى المطلوب ويحقق رغبات المستخدمين له، وذلك يدل على مدى الاهتمام براحة المستخدم، ومن التحديثات الأخيرة لتطبيق واتساب جي بي هي كالتالي:

عدم السماح لأي مستخدم بحفظ صورة البروفايل الخاصة بمستخدم آخر أو أخذ لقطة شاشة لها.

إخفاء مشاهدة الحالة الخاصة بأحد الأصدقاء.

إخفاء “جاري الكتابة”.

إخفاء “جاري تسجيل الصوت”.

إخفاء”متصل الآن”

إخفاء علامة الصح الثانية.

إخفاء الميكروفون.

أنواع واتساب جي بي أخر إصدار 2024

الكثير من المواطنين عن أفضل أنواع واتساب جي بي آخر إصدارها، والتي تتمثل في واتساب جي بي الأخضر والأزرق والذهبي، وهذه أنواع التطبيقات التي تم إصدارها للتحديثات الجديدة تتمثل في التالي: