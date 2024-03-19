تحذير بتحط سم في الأكل من غير ما تعرف .. الصحة تحذر من أنواع زيوت طعام سامة منتشرة في الأسواق.. وتوضح أفضل أنواع زيوت الطهي 

حذرت وزارة الصحة المواطنين من استخدام أنواع الزيوت الطعام مجهولة المصدر حيث أن في هذه الفترة الأخيرة وبالأخص في فترة أزمة الزيت الأخيرة ونقص الزيوت في الأسواق انتشرت أنواع زيوت مجهولة الهوية باسعار ارخص وهذه الزيوت حذرت الوزارة من استخدامها حيث انها زيوت غير صحية وتسبب أمراض خطيرة ومجهولة المصدر وغير نقية بالمرة، كما أوضحت الوزارة أنه يجب استخدام زيت معلوم مصدره من الماركات الشهيرة التي يمكن التلاعب في جودتها ويوجد العديد من انواع الزيوت المناسبة والمفيدة في الطهي وسوف نخبركم بأفضل هذه الأنواع في السطور التالية.

أفضل أنواع زيوت الطهي المفيدة

ويوجد العديد من انواع زيوت الطهي تكون بجانب أنها أساسية في مكونات جميع الأكلات بإضافة فائدة حيث أنها غنية بالعناصر المفيدة للجسم وعلى رأس هذه الزيوت” زيت الزيتون” حيث انه معروف على مر العصور بفوائده العظيمة التي لا تحصى لانه مليء بالعناصر الغذائيه والمعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم والبشره والشعر لذلك يعد إضافة زيت الزيتون أثناء الطهي مفيد جدا وصحي زيت عباد الشمس وزيت اللوز والزيوت تعد من انواع الزيوت المعروفة المفيدة أيضا والتي ليس لها اثار جانبية ضارة مثل الزيوت الاخرى مجله المصدر حيث انها تعطي الطبخ نكهات مميزه وفي ذات الوقت غنية بالمعادن والفيتامينات فيتامين e، لذلك فهي أفضل أنواع الزيوت الصحية من بعد زيت الزيتون.

أنواع زيوت الطعام السامة

حذرت وزارة الصحة أنه يوجد بالاسواق انواع زيوت مجهولة المصدر خطر ومضره جدا في حالة الاستمرار في استخدامها قد تصيب الجسم بأمراض القلب والضغط وانسداد الشرايين والأوعية، وهذه الزيوت هي الزيوت المهدرجة والمخلطة حيث ان هذه الزيوت لا تتمتع بدرجة انصهار عالية والاستمرار في استخدامها يتسبب في ظهور العديد من الامراض التي اصبحت منتشره كثيرا هذه الايام، كما يوجد عادة سيئة اخرى عندما تقوم بها ربة المنزل تسبب في أن يصبح الزيت سام وهي استخدام نفس الزيت القلية أكثر من مرة حتى يصبح لونه غامق فهذا الزيت اصبح خطير ولا يصلح للاستهلاك الآدمي.