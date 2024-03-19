“والله لسه بدري”.. 🔥الإفتاء المصرية تعلن مفاجأة بشأن موعد انتهاء شهر رمضان وأول أيام عيد الفطر المبارك 2024 م – 1445 هجري

أصدرت دار الإفتاء في مصر بياناً يوم الأحد، حول تحديد توقيت رؤية هلال شهر شوال للعام 1445 هجرياً وذلك لتعيين يوم عيد الفطر المبارك وختام شهر رمضان الكريم الذي انطلق يوم الاثنين قبل الماضي , بينما حول موضوع تحري رؤية شهر شوال لعام 1445 هجريا أفادت دار الإفتاء بأنها ستقوم بالتحقق من الرؤية الهلالية في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان، والذي يصادف يوم الاثنين الواقع في الثامن من شهر أبريل لعام 2024.

موعد عيد الفطر المبارك 2024

كما أعلنت في حالة تأكدت رؤية الهلال، ستُعلن بداية عيد الفطر السعيد يوم الثلاثاء، التاسع من أبريل 2024 أما في حال لم تُثبت الرؤية، فسوف يستكمل شهر رمضان ثلاثين يوما، وعليه سيحل أول أيام عيد الفطر يوم الأربعاء الموافق 10 من أبريل , تدل الدراسات الفلكية أن عدد أيام شهر رمضان لهذا العام سيكون ثلاثين يوماً، وعلى أساس ذلك من المتوقع أن يكون الأول من شوال وأول أيام عيد الفطر سيصادف يوم الأربعاء الموافق لـ 10 من أبريل.

انتهاء شهر رمضان 1445 و موعد عيد الفطر

وفقاً لهذه الحسابات الفلكية ومع ذلك، فإن هذه التواريخ تظل رهنًا بمشاهدة الهلال لتحديد بداية كل شهر هجري جديد وغالبًا ما تستند الدول العربية والإسلامية في تحديد بدء الشهور القمرية على مشاهدة الهلال باستخدام المراصد الفلكية , بمناسبة هذا الحدث السعيد نتمنى عد مبارك للجميع راجين الحفاظ على صحتكم وعافيتكم كما نُهنئ الشعب المصري العظيم ونُقدّم تهانينا لكافة الدول العربية والإسلامية، وإلى كل المسلمين في أرجاء العالم نسأل الله عز وجل أن يمن على مصر وعليهم بعودة هذه الأيام الميمونة والمباركة مفعمة بالبركات والخير والأمان والسلام فهو خير مولى وخير نصير.