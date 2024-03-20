البطاقة هتتسحب وهيتحرموا من التموين .. “إيقاف صرف التموين 2024 لبعض الفئات” تبعًا لقرار وزارة التموين + حالات إيقاف الصرف .. ادعي ماتكونش من ضمنهم

يطرح المجتمع المصري استفسارات متزايدة حول الحالات التي توقف بموجبها الدولة توزيع دعم التموين في عام 2024 عن فئات محددة حيث يعد التموين إحدى الوسائل التي تستخدمها الحكومة المصرية لدعم المواطنين المستحقين وأسرهم وفق معايير محددة كما للدعم صورتين رئيسيتين، أولهما توزيع الخبز المدعم عبر المخابز المرتبطة بنظام التموين، وثانيهما توفير المنتجات الغذائية المختلفة حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر عن وجود مجموعة من الشروط التي إذا ارتبطت بأي مواطن مستحقّ، سيؤدي ذلك إلى وقف التموين له في العام 2024 بصورة دائمة، مما دفع مواقع البحث المصرية للتركيز بشكل كبير للتعرف على هذه الحالات التي تؤدي إلى إيقاف الدعم التموين.

إيقاف صرف التموين 2024 لبعض الفئات

فيما يخص قرار إيقاف صرف التموين 2024 لبعض الفئات، فإنه متعلق بصرف استحقاق دعم المخابز، وتتمثل الحالة التي تستدعي الإيقاف في الآتي:

إذا كان مالك بطاقة التموين بترك بطاقة صرف الخبز الخاصة به عند أي مخبز من مخابز التموين فإنه يتم وقف استحقاقه بشكل نهائي.

حيث يتم إنذاره مرتين وفي حالة عدم الانصياع وتركها فإنه في المرة الثالثة يتم إيقاف الاستحقاق بشكل نهائي مع عدم وجود إمكانية تقديم شكوي من أجل استرجاع البطاقة مرة ثانية.

حالات إيقاف صرف التموين

هذه الحالات يتم إيقاف استحقاق التموين بها بشكل نهائي وتتمثل في الآتي: