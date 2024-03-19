قدم التصالح قبل ما تطربق عليك.. عقوبة قانون مخالفات البناء الجديد 2024 .. هتدفع غرامة 50 الف والا تتحبس سنة

أصدرت الدولة قانون جديد من أجل الحد من عملية مخالفة البناء على الأراضي الزراعية ومخالفة الإنشاءات والمباني في المدن والقرى بدون ترخيص ومخالفة للمواصفات القياسية وذلك حتى تكون رادعة لكل من تسول له نفسه أن يقوم بالمخالفة في المواصفات القياسية في المباني بما يضر أرواح ساكنيها او يقوم بتجريف الأرض الزراعية وإزالة الطبقة الصالحة للزراعة مما يقلل من مساحة الرقعة الخضراء في مصر ويؤثر بالسلب على إنتاج المحاصيل الزراعية، لذلك قررت الدولة القانونية ” 104″ الجديد الذي يفرض عقوبات شديدة ما بين الحبس والغرامة وفقا لقانون مخالفة البناء الجديد 2024 سوف نوضح لكم أهم التفاصيل التي يجب عليكم معرفتها جيدا حتى تتجنبوا التعرض للعقوبات القانونية في حال المخالفة دون دراية.

عقوبات قانون مخالفات البناء الجديد 2024

وينص القانون 104 الجديد الخاص بمخالفات البناء أنه يتم فرض عقوبات ما بين الغرامة والحبس على كل من يقوم بمخالفة المواصفات القياسية للمباني، مما تسبب في الانهيار الجزئي أو الكلي للمبنى وتسبب في ضرر للمواطنين سواء الاصابة او الوفاة حيث يعاقب المتسبب في هذه الجريمة بالغرامة التي تصل الى ثلاث اضعاف قيمة الخسائر والسجن من سنه ل 10 سنوات في حالة حدوث عاهة مستديمة أو وفاة للشخص المصاب حيث تسعى الدولة بشن قانون رادع حتى يتوقف في القائمون على ارتكاب مخالفة إنشاء المباني وفق المواصفات القياسية البناء والتلاعب بارواح المدنيين عن هذه الجرائم خوفاً من القانون .

ووفقا لنص المادتين 49 و 50 من قانون مخالفات البناء الجديد على دفع غرامة 50 جنيه أو ما يعادل قيمة الخسائر في حالة حدوث انهيار كلى أو جزى إلى إلى إصابة فرد أو ثلاث أفراد

والحكم بالسجن من سنة إلى 10 سنوات في حالة إذا تسبب الانهيار في المبنى في عاهة دائمة أو وفاة لأحد من السكان.

موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

وقد تم تقرر بداية العمل بالقانون وإدخال إطار التنفيذ بداية من تاريخ 22 فبراير 2024، على أن يبدأ جميع المخالفين بالتقدم بطلبات التصالح حيث سوف يتم استقبالها في مجلس النواب من جانب الإدارة المحلية ويجب على جميع المواطنين اغتنام الفرصة والمصالح السريع مع الدولة وإلا سوف تطبق عليهم العقوبات التي نص عليها القانون.