الفلاحين مبسوطين ومش هينامو من الفرحة.. رسميا وزارة الزراعة تعلن زيادة سعر اردب القمح ” الدقيق ” 2024 للمزارعين.. شوف المزارع مبسوط ليه!!

اتفقت الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعها الأخير ا على تحديد تكلفة شراء القمح الذي يتم إنتاجه محليًا للعام الزراعي 2024-2025، حيث تقرر أن يكون السعر 2000 جنيه مصري لكل أردب قمح بمعايير جودة 23.5 قيراط حيث أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني عن اتخاذ القرار الجديد الذي يهدف إلى دعم الفلاحين جاء هذا بعد أن كان قد تم تحديد سعر إرشادي يصل إلى 1600 جنيه لكل أردب، و صادقت الحكومة على زيادة هذا السعر لتعزيز الدعم المقدم للفلاح المصري.

زيادة سعر اردب القمح 2024

في الشهر الماضي، أفادت تقارير من داخل البرلمان المصري بأن الحكومة تبحث عن رفع سعر القمح للموسم الجاري حتى يصل إلى مبلغ يقدر بـ 2000 جنيه مصري للإردب ويأتي هذا التوجه تزامنًا مع زيادة أسعار القمح في الأسواق المحلية خلال الوقت الراهن كما أفادت بأنه تمت مطالبة من قِبَل أعضاء في لجنتي الزراعة والميزانية والتخطيط، بأن يتم تعديل تسعيرة أردب القمح الذي يزن 150 كيلوغرامًا إلى 2000 جنيه مصري للموسم الجاري لعام 2024، وذلك بزيادة قدرها 400 جنيه عن السعر الذي حددته الحكومة والذي كان 1600 جنيه.

موافقة مجلس الوزاراء على سعر اردب القمح الجديد

يُشار إلى أن مجلس الوزراء في مصر وافق في شهر نوفمبر من العام الماضي على تحديد سعر توجيهي لشراء مزارعي القمح، حيث تم تحديده بقيمة 1600 جنيه مصري للإردب جاء هذا القرار بهدف تحفيز المزارعين في مصر على زيادة عمليات الزراعة والتوريد للقمح إلى وزارة التموين، كجزء من مساعدتهم وتشجيعهم على تعزيز الإنتاج المحلي لكن في الشهر التاسع من العام الماض ، أعلن وزير الزراعة في مصر عن خطة الدولة لتوسيع رقعة الأراضي المزروعة بمحصول القمح خلال الموسم الزراعي الجاري لتصل إلى 3.8 مليون فدان، مقارنةً بـ 3.2 مليون فدان في الموسم السابق.