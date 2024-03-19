تريند طاقية السلطان بطريقة سهلة وبسيطة في البيت

تعتبر حلوي طاقية السلطان أحد أشهر أنواع الحلويات الشرقية المشهورة والمحبوبة و تتميز بقوامها الهش واللذيذ، وبدأت تشغل وسائل البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في هذا الوقت، وسميت بهذا الاسم حيث يتم صنعها على شكل طاقية وتحتوي على الشوكولاته وعجينة البريوش البيضاء، تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ الذي يعجب الجميع، كما أن شكلها جذاب وملفت للنظر، وهي مميزة ومختلفة عن الحلويات التقليدية، وسوف نتناول معكم في الأسطر القادمة طريقة تحضيرها بمكونات بسيطة في المنزل، لذا يرجي متابعتنا.

طريقة عمل طاقية السلطان

بإمكاننا بسهولة تحضير حلوى طاقية السلطان بطريقة سهلة وبسيطة باستخدام المكونات التالية

مقادير طاقية السلطان

خل

صفار بيضة.

2 ملعقة حليب.

2 ملعقة زيت أو زبدة.

ملعقة ونصف كاكاو خام.

ثلاث أكواب وربع دقيق أبيض.

ملعقة فانيليا.

2 ملعقة خميرة فورية صغيرة.

5 ملاعق سكر ابيض كبيرة.

بياض بيضه.

1/4 كوب زيت نباتي.

نصف كوب ماء دافىء.

نصف كوب حليب دافىء.

طريقة تحضير طاقية السلطان