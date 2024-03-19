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تريند طاقية السلطان بطريقة سهلة وبسيطة في البيت
تريند طاقية السلطان
تعتبر حلوي طاقية السلطان أحد أشهر أنواع الحلويات الشرقية المشهورة والمحبوبة و تتميز بقوامها الهش واللذيذ، وبدأت تشغل وسائل البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في هذا الوقت، وسميت بهذا الاسم حيث يتم صنعها على شكل طاقية وتحتوي على الشوكولاته وعجينة البريوش البيضاء، تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ الذي يعجب الجميع، كما أن شكلها جذاب وملفت للنظر، وهي مميزة ومختلفة عن الحلويات التقليدية، وسوف نتناول معكم في الأسطر القادمة طريقة تحضيرها بمكونات بسيطة في المنزل، لذا يرجي متابعتنا.
طريقة عمل طاقية السلطان
بإمكاننا بسهولة تحضير حلوى طاقية السلطان بطريقة سهلة وبسيطة باستخدام المكونات التالية
مقادير طاقية السلطان
- خل
- صفار بيضة.
- 2 ملعقة حليب.
- 2 ملعقة زيت أو زبدة.
- ملعقة ونصف كاكاو خام.
- ثلاث أكواب وربع دقيق أبيض.
- ملعقة فانيليا.
- 2 ملعقة خميرة فورية صغيرة.
- 5 ملاعق سكر ابيض كبيرة.
- بياض بيضه.
- 1/4 كوب زيت نباتي.
- نصف كوب ماء دافىء.
- نصف كوب حليب دافىء.
طريقة تحضير طاقية السلطان
- نضع الماء الدافئ والحليب والزيت وبياض البيض في وعاء ونقوم بخلطها جيدًا، ثم نضيف السكر والخميرة وملعقة من الفانيليا السائلة ونقلب جميع المكونات مع بعضها.
- نقوم بإضافة كوب من الدقيق وتقليبه مع المكونات السائلة، ثم نضيف كوبا آخر ونخلط، ثم نضيف الكوب الثالث ونخلط حتى تتماسك العجينة ويتلاشى الطحين.
- نقوم بتقسيم العجينة إلى قسمين ونضع النصف في وعاء، ثم نضيف إليه ملعقة ونصف من الكاكاو ونعجنها حتى تأخذ لون الكاكاو.
- نقوم بوضع قطعة زبدة على العجينة ونعجنها حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة، ثم نغطيها بكيس شفاف ونتركها في مكان دافئ لتتخمر.
- نضع النصف الأخر في وعاء ونضيف إليه ملعقة زبدة ونخلطهم معا، ثم نتركها في مكان دافئ حتى تتخمر وتتضاعف حجمها.
- نأخذ كل عجينة ونضعها على سطح مرشوش بالدقيق، ثم نفردها على شكل مستطيل، ثم نضع عجينة الشوكولاتة على عجيبة الفانيليا ونقوم بدمجهم معًا.
- نضع نوعًا من الحلوى المفضلة، مثل الشوكولاتة سبريد، على طرف العجينة، ثم نقوم بتقطيع تقريبًا ثلث العجينة إلى شرائح من الجهة المقابلة للحشو.
- نقوم بترتيب الشرائح على شكل ضفائر، ثم نقوم بعجن العجينة ووضعها بشكل اسطواني في صينية فرن دائرية بقطر 22 سم. نضع ورقة زبدة في الصينية ونترك العجينة ترتاح في مكان دافئ حتى تتضاعف حجمها.
- نقلب صفار البيض مع ملعقتين من الحليب ونقطتين من الخل ونقطة من الفانيليا، ثم ندهن وجه العجينة بهذا الخليط، نضعها في فرن مسخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تحمر من الأعلى.
- نسحب الفطيرة من الفرن وهي ساخنة، ندهنها بالزبدة المذابة ونغطيها ونتركها حتى تبرد
- بعد ذلك نقطع أطرافها بالسكين ونخرجها من الصينية ونقطعها إلى قطع، وهكذا تكون جاهزة للتقديم. بالهنا والشفا.