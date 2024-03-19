رابط منصة مظلتي.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 PDF في عموم محافظات العراق

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، البحث مازال يتزايد حول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي لم تعلن بعد ولم يحدد موعدا رسميا للكشف عنها، وسط توقعات وأمنيات بأن يتم الكشف عن اسماء المشمولين قريبا ويتم صرف راتب الرعاية الاجتماعية لهم قبل حلول عيد الفطر ليتمكنوا من شراء ما يريدون من احتياجات اساسية، واليكم طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

ومن المقرر أن يتم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 خلال الايام القادمة، فالحكومة العراقية تمد يد العون لمواطنيها الفقراء ومحدودي الدخل في اطار تخفيف العبء عن كاهلهم، على أن يتم رفع كشوف المشمولين عبر منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية، واليكم خطوات تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، فقط اتبع ما يلي:

قم بزيارة منصة مظلتي.

قم باختيار برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية.

اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

قم بتحديد رقم الوجبة السابعة التي تريد الاستعلام عنها.

قم بادخال البيانات الخاصة بك لاتمام الاستعلام مثل رقم الهوية الوطنية.

اضغط على كلمة “استعلام”.

اضغط على كلمة تحميل الكشوف على جهازك.

سيتم تحميل كشوف المشمولين بصيغة PDF على جهازك.

تستطيع الآن البحث عن اسمك من خلال فتح تلك الملفات.

شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024

وقد تم اقرار شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024 من قبل وزارة العمل العراقية باعتبارها الجهة المشرفة والمسئولة عن برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية الذي يعد أشهر برامج الدعم الاجتماعي، وتلك الشروط المقررة هي: