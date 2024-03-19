“متدورش كتير” ألعاب خفيفة للموبايل بدون نت هتلاقيها هنا وبس!

إذا كنت تبحث عن تحميل ألعاب خفيفة للموبايل بدون نت و مجانية بدون الحاجة للاتصال بالإنترنت، فإليك قائمة مخصصة لك، تضم أفضل الألعاب من مختلف الأنواع مثل الأكشن، والرعب، والسيارات، ويمكن لعبها في أي وقت وفي أي مكان دون الحاجة للإنترنت في هذه المقالة، نستعرض لكم أفضل الألعاب بدون اتصال بالإنترنت المتوفرة لأجهزة الأندرويد، بما في ذلك الألعاب الموجهة للفتيات، حيث يمكن للاعبين الاستمتاع بها سواء كانوا بمفردهم أو مع الأصدقاء.

تحميل العاب خفيفة للاندرويد بدون نت

يمكنك الآن تحميل العاب خفيفة للموبايل بدون نت لنظام تشغيل الأندرويد بدون الحاجة للاتصال بالإنترنت، كما سنقدم لكم روابط مباشرة لتحميل هذه الألعاب على أجهزتكم بكل سهولة، تعتبر هذه الألعاب أكثر من مجرد تسلية، حيث تشكل جزءاً من حياتنا وتثير شغفنا في كل مرة نقوم فيها بتجربتها، وهذه الالعاب هي:

تحميل لعبة Temple Run للأندرويد

استمتع بساعات اللعب الممتعة والاسترخاء مع هذه اللعبة الخفيفة على هاتفك الذكي، دون الحاجة للإنترنت.

تنزيل لعبة “Fruit Ninja”

يمكنك الآن تنزيل لعبة “Fruit Ninja”، أو ما يعرف بـ “قاطع الفواكه”، وهي لعبة لأجهزة الأندرويد بدون الحاجة للاتصال بالإنترنت، فكرة اللعبة تقوم على إلقاء الفواكه بشكل عشوائي أمام اللاعب على شاشة الهاتف، حيث يقوم اللاعب بتقطيعها عن طريق السحب على شاشة الهاتف، مع الحرص على عدم قطع القنابل.

تتميز اللعبة بعدة أوضاع مختلفة تزيد فيها الصعوبة والسرعة، ويمكن للاعبين الاستمتاع بها بدون الحاجة للاتصال بالإنترنت، حيث تحتوي على لوحات أسبوعية ويومية للمتصدرين والمتنافسين على الجوائز اليومية المختلفة.

تعتبر هذه اللعبة واحدة من أفضل الألعاب الأندرويد التي يمكن الاستمتاع بها بدون اتصال بالإنترنت، وتُعتبر من الألعاب الخفيفة والمسلية.

تنزيل لعبة “Subway Surfers”