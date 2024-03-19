عايز تشارك فيديوهات مضحكة على TikTok و Instagram؟ جرب تطبيق Face Dance!

تطبيق Face Dance هو عبارة عن تطبيق يهدف إلى تقديم تجربة ممتعة لكل المستخدمين، ممن يبحثون عن أفضل تطبيقات إنشاء صور السيلفي مع الموسيقى التأثيرية في نفس الوقت، بطريقة ابتكارية حيث يعتمد على تقنية التعرف على الوجوه من أجل تحويل حركات الوجه وجعلها راقصة مع مزامنة الشفاه وغيرها من المميزات التي جعلت الكثيرين يبحثون عنه.

مميزات تطبيق Face Dance

بالنسبة إلى مميزات تطبيق Face Dance فهي كالتالي:

يعتبر التطبيق خيارًا متميزاً لمن يريد ربط الصور السيلفي مع الاستمتاع بالموسيقى من خلال وجود مجموعة متنوعة كبيرة من الأغاني على عدة مستويات، بالإضافة إلى أن واجهة المستخدم لديه سهلة في الاستخدام.

كما يمكنك من خلال التطبيق استخدام خاصية تحريك الصور القديمة حتى تبدو مثل رسوم الانميشن بسهولة مع وجود عدد كبير من الخيارات في التحريك والحركات مع إضافة الصوت والحركة لكل الصور وجعلها تبدو حقيقية.

كذلك يتيح لك التطبيق إنشاء الميمز عبر الصور وتبادلها على مواقع التواصل، مع خيارات واسعة في إنشاء المقاطع وهو يتمتع بدرجة كبيرة من الخصوصية والأمان.

أيضا عند البدء في استخدام خاصية تحريك الصور مع إضافة الحركات ووضع الأصوات لها لا جودتها أو ملامحها.

طريقة تحميل تطبيق Face Dance

أما عن خطوات تحميل تطبيق Face Dance فهي كالتالي: