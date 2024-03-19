تكنولوجيا
عايز تشارك فيديوهات مضحكة على TikTok و Instagram؟ جرب تطبيق Face Dance!
تطبيق Face Dance هو عبارة عن تطبيق يهدف إلى تقديم تجربة ممتعة لكل المستخدمين، ممن يبحثون عن أفضل تطبيقات إنشاء صور السيلفي مع الموسيقى التأثيرية في نفس الوقت، بطريقة ابتكارية حيث يعتمد على تقنية التعرف على الوجوه من أجل تحويل حركات الوجه وجعلها راقصة مع مزامنة الشفاه وغيرها من المميزات التي جعلت الكثيرين يبحثون عنه.
مميزات تطبيق Face Dance
بالنسبة إلى مميزات تطبيق Face Dance فهي كالتالي:
- يعتبر التطبيق خيارًا متميزاً لمن يريد ربط الصور السيلفي مع الاستمتاع بالموسيقى من خلال وجود مجموعة متنوعة كبيرة من الأغاني على عدة مستويات، بالإضافة إلى أن واجهة المستخدم لديه سهلة في الاستخدام.
- كما يمكنك من خلال التطبيق استخدام خاصية تحريك الصور القديمة حتى تبدو مثل رسوم الانميشن بسهولة مع وجود عدد كبير من الخيارات في التحريك والحركات مع إضافة الصوت والحركة لكل الصور وجعلها تبدو حقيقية.
- كذلك يتيح لك التطبيق إنشاء الميمز عبر الصور وتبادلها على مواقع التواصل، مع خيارات واسعة في إنشاء المقاطع وهو يتمتع بدرجة كبيرة من الخصوصية والأمان.
- أيضا عند البدء في استخدام خاصية تحريك الصور مع إضافة الحركات ووضع الأصوات لها لا جودتها أو ملامحها.
طريقة تحميل تطبيق Face Dance
أما عن خطوات تحميل تطبيق Face Dance فهي كالتالي:
- عليك تحميل تطبيق Face Dance على هاتفك من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور، وبعدها اضغط على تحميل وتثبيت وفتح.
- تفتح لك حينها نافذة بها كل التأثيرات والفلاتر التي يمكنك استخدامها في صورك الشخصية لأجل الحصول على مجموعة من مقاطع الفيديو المضحكة.
- ثم ابدأ في استخدام التطبيق وذلك من خلال التقاط صورة سيلفي على هاتفك وبعد ذلك أدخلها على البرنامج، ومن الخيارات حدد الذي يناسب ثم يتم تطبيقه على صورتك، حتى تجعلها ثابتة أو متحركة أو يمكنك جعلها تضحك وتغني على الأغاني الشهيرة الموجودة في التطبيق.
- ويمكنك من بعد مشاهدة الفيديو أن تقوم بحفظه في هاتفك وذلك من خلال الضغط على أيقونة حفظ على الهاتف، أو حتى يمكن مشاركتها على كل مواقع التواصل الاجتماعي سواء تطبيق فيسبوك أو منصة انستقرام أو تيك توك بسهولة.