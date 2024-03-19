بشرة سارة.. رحلات عمرة مجانية برعاية مؤسسة هيلة البراهيم العبودي الخيرية

أعلنت مؤسسة هيلة البراهيم العبودي الخيرية عن استعداداتها لتنظيم رحلات عمرة مجانية خلال شهر رمضان المبارك للأسر السعودية غير القادرة على تحمل تكاليف العمرة، تهدف المؤسسة إلى تسهيل أداء مناسك العمرة لهذه الفئة، وتقديم الدعم من خلال تنظيم رحلات عمرة خلال الشهر الفضيل، بالإضافة إلى تقديم المساعدات المالية للأشخاص غير القادرين على العمل وللأسر المحتاجة والأرامل والمطلقات اللواتي يعيلن أبناءهن، وإليكم التفاصيل.

موعد رحلات العمرة المجانية الرمضانية برعاية مؤسسة هيلة العبودي

أفصحت مؤسسة هيلة العبودي عن تنظيم رحلات عمرة مجانية خلال شهر رمضان، مخصصة للأفراد البالغين من العمر 18 عاماً فأكثر، حيث ستبدأ القافلة من مسجد هيلة العبودي، الذي يقع في مركز الشيحية التابع لمحافظة البكيرية، وقد حددت بداية حملات العمرة يوم الخميس الموافق 11 رمضان 1445 هـ الموافق 21 مارس 2024 م، وسيتم تنظيم رحلات أخرى في الأسبوع الذي يليه، وللراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة، يتوجب تقديم طلب عبر موقع مؤسسة هيلة العبودي وتعبئة البيانات المطلوبة بدقة.

المجالات الخيرية لمؤسسة هيلة العبودي

أهداف مؤسسة هيلة العبودي الخيرية ترتكز على تقديم الدعم والمساعدة للأسر الأشد حاجة، حيث تسعى لتمكينهم وتقديم الدعم المالي والصحي والمعنوي الذي يساعدهم على استمرارية حياتهم، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا الدعم حوالي 181,143 فرداً، وتعمل المؤسسة الخيرية بتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ومن بين الجهود التي تبذلها المؤسسة الخيرية: