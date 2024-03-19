الهاتف الأروع والأبرز جمالياً مؤخراً شوف مواصفات أوبو رينو 11 برو 5g

أخيراً كشف الستار عن أحدث هاتف من هواتف شركة أوبو، حيث تم الإعلان عن هاتف أوبو رينو 11 برو 5g، ليكون الهاتف الأحدث في شركة أوبو وينافس الفئة المتوسطة من الهواتف الذكية القادمة بقوة في عالم الهواتف، وانه يأتي بمعالج 2800 دينماستي ومع شاشة أوليد كيرف 120 هيرتز، وكاميراخلفية بدقة 50 ميجا بكسل، لذلك سوف نقدم لكم مواصفات هاتف أوبو رينو11 برو 5g كما أعلنت عنها شركة أوبو.

مواصفات هاتف أوبو رينو 11 برو 5g

تمتاز شركة أوبو بإصدارات أنيقة التصميم والشكل الخارجي الهاتف المحمول، وأهم ما يميز الهاتف إنه يأتي بسعة تخزين

256/512 جيجا مع 12 جيجا رام، ونظام التشغيل أندرويد، يأتي الهاتف بشاشة 6.7 بوصة وبها ثقب صغير، ويتمتع الهاتف بتقنية الشحن السريع وبطارية 4600 ميلي أمبير،والكاميرات ذو خلفية ثلاثية، ويتوفر الهاتف بأكثر من أصدرت للذاكرة منها الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية، والإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت، والإصدار الثاني يأتي بسعة تخزين الذاكرة الصلبة 512 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت.

أهم ما يميز أوبو رينو 11 برو 5g

يدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع نانو ويدعم أيضا شبكات الإتصال الجيل الثاني الثالث والرابع الجيل الخامس، تم تصنيع الهاتف من الزجاج وإطار من البلاستيك، لديه ميكرفون إضافي لعزل الضوضاء، ومستشعر البصمة تأتي مدمجة مع الشاشه، ويتوفر الهاتف باللون الابيض والرمادي.

سعر أوبو رينو11 برو 5g

إلى الآن لم يتم إطلاق الهاتف في مصر ولكنه متاح الآن في الإمارات بالنسخة 512 جيجا بايت مع 15 جيجا رام بسعر

2000 درهم.