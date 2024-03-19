”’شغل ببدلة ورقان معاك مؤهل شغال معكش عادي.. بمرتبات 20000تصل جنيه شركات البترول قدمتلك وظايف العمر.. قدم فوراً

وظائف شركات البترول ازداد البحث بشكل كبير من قبل العديد من الأشخاص حول وظائف شركات البترول التي تم إطلاقها لعام 2024، ونظرًا لأهمية هذا القطاع بشكل كبير يرغب العديد في الالتحاق به، نظرًا للمزايا التي يحصلون عليها؛ كالأجور الجيدة والمزايا الأخرى.

تخصصات وظائف شركات البترول

حرصت وزارة البترول المصرية على الإعلان عن حاجاتها لعدة تخصصات من الموظفين، وجاءت التخصصات كالتالي؛ كيميائين وشؤون قانونية، وأيضًا وظائف إدارية بشركات البترول، وتخصصات بقسم الطوارئ، وظائف محامين، تخصص علاقات عامة، وتخصصات مهندسين كهرباء، وظائف لحام بشركات البترول.

الأوراق المطلوبة للتقديم لشركات البترول

هناك عدة أوراق ومستندات لابد من إرفاقها عند التقديم إلى شركات البترول وهي؛ تقديم صورة من شهادة المؤهل الدراسي، وتقديم أصل شهادة الميلاد كمبيوتر، لابد من تقديم 6 صور شخصية جديدة وملونة، تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية، لابد من تقديم صحيفة من الحالة الجنائية ولابد أن تكون جديدة.

خطوات التقديم بوظائف البترول

يمكن التقديم على وظائف البترول من خلال الالتزام بمجموعة من الخطوات، في البداية يتم التوجه إلى البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، ثم الضغط على زر الوظائف، تحديد الوظيفة المناسبة للمؤهل، الاطلاع على جميع الشروط والأحكام التابعة للوزارة، الضغط على زر تقديم، وبعد ذلك يتم تسجيل البيانات الضرورية بدقة، ثم الضغط على أيقونة تقديم، الترقب حتى يتم الموافقة على طلب التوظيف، في النهاية سيتم الاتصال مع المتقدم من خلال البريد الإلكتروني لإبلاغه عن حالة الطلب سواء بالموافقة أو بالرفض.