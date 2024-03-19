“كل سنة وست الحبايب طيبة”.. اجمل واروع عبارات التهنئة بمناسبة عيد الأم 2024

بمناسبة اقتراب عيد الام نقدم لكم اجمل واروع عبارات التهنئة بمناسبة عيد الأم 2024، وهي مناسبة مميزة تحمل الكثير من الرمزية والأهمية، حيث يحتفل بها العالم بأسره لتكريم دور الأمهات الكبير في تربية الأجيال وبنائها، يعتبر عيد الأم فرصة لتقديم الهدايا والتعبير عن المحبة والامتنان تجاه الأمهات، وذلك من خلال الكلمات الدافئة والعبارات العاطفية، وكل ذلك يعكس اهمية دور الام حيث يعتبر دوراً حيوياً في الحياة، حيث تبذل جهودًا كبيرة في تربية ورعاية أطفالها لبناء مستقبل أفضل للجميع، ولهذا السبب يحتفل بيوم خاص لتكريم دورها الرائع في حياتنا.

اجمل واروع عبارات التهنئة بمناسبة عيد الأم 2024

إليك أروع وأجمل عبارات التهنئة بمناسبة عيد الأم 2024، حيث يعتبر عيد الأم من أهم المناسبات التي تجلب إلى الذاكرة حب الأم وتضحياتها من أجل أبنائها، وتعتبر مناسبة سنوية يحتفل بها في جميع البلدان، حيث تعتبر الأمهات القوة الدافعة للأسرة، حيث يمكن للأمهات أن تكون معلمات وتربيات وغيرها، ويعتبر عيد الأم فرصة للتعبير عن الحب والانتماء الذي يكنونه لأمهاتهم، سواء من خلال الهدايا أو الكلمات الجميلة أو قضاء وقت مميز معهن، وإليكم بعض العبارات المعبرة بمناسبة عيد الام:

قلب الأم هو مدينة لا تنام، يا الله امنح أمي عمراً طويلاً واجعل قلبها سعيداً كأجمل أم في العالم بحبك يا أمّي، وكل عام وأنتِ بخير.

أمي، حبك لا ينتهي في يوم واحد، فإن كل أيامنا لا تكتمل بدون وجودك ولا تصبح حلوة إلا بقبولك.

كل عام وأنتِ يا أمي العزيزة بألف خير، أنتِ الشمس التي تنير حياتي والقوة التي تدفعني للتفوق أتمنى لك يومًا مليئًا بالسعادة والحب.

عيد الأم سعيد لأغلى أم في الكون! أنتِ الملائكة التي تحمينا وتدعمينا في كل لحظة. أتمنى لك يومًا مليئًا بالضحك والابتسامات واللحظات الجميلة.

أمي الوحيدة التي تبقي معي وتحبني مهما أخطأت القلب الحنون القلب الذي لا يغفل يارب احفظها من كل شر وكل عام وانتي بخير يا أمي وكل السعادة في عينك.

امي وحدها صاحبة الفضل في كل صفاتي الحسنة أما أخطائي فكانت في المرات التي لم أسمع كلامها.

اللهم اجعل أمي في رعايتك وحمايتك وعنايتك، وارزقها أكثر مما ترغب وأجمل من ما تتمنى، واجعل قلبها سعيدًا ليسعد قلبي، يا كريم.

أمي الغالية، أنتِ الحب والدعم الذى لا ينتهي، أشكرك على كل حب ورعاية تقديمها لي، أتمنى لك يوماً مميزاً ومليئاً بالمفاجآت السعيدة.

في عيد الأم، أرسلت إليك باقة من الزهور وقلبًا ينبض بالحب والامتنان، أنتِ تستحقين الأفضل في هذا العالم، أتمنى لكِ عيد أم سعيد وسنة مليئة بالفرح والسلام.

متى تم تخصيص يوم للاحتفال بعيد الأم

تمت الاحتفال بعيد الأم رسميا في مصر منذ عام 1956، وكان أول من دعا للاحتفال بعيد الأم الكاتب المصري مصطفى أمين عند عودته من أمريكا في عام 1943، وبعد مرور عشر سنوات جاءت امرأة إلى مصطفى أمين تشكو من جحود ابنها، بعد وفاة زوجها وهي في شبابها رفضت الزواج وقامت بتربية ابنها وأخواته وتوفير معيشة جيدة لهم وعندما وصل ابنها إلى سن الزواج لم يعبر عن شكره تجاهها، بعد ذلك بذل مصطفى أمين اقصى جهده لتخصيص يوم معين للاحتفال بالأم، وبعد ذلك أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قرارًا في عام 1956 بتحديد يوم 21 مارس من كل عام كيوم للاحتفال بعيد الأم.