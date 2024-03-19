الذكاء الاصطناعي: التكنولوجيا اللي هتسيطر على العالم قريباً؟!

هناك بعض الأشخاص يريد أن يعرف معنى الذكاء الاصطناعي وفيما يمكن تطبيقه، حيث يمكن تعريفه بأنه برنامج يشمل التطبيقات المعقدة التي يمكنها في الوقت الماضي إدخال بشري مثل أن تمارس لعبة الشطرنج أو تواصل العملاء بعضهم ببعض من خلال الإنترنت، كما يمكن إستخدامه في الغالب بالتبادل مع المجالات الفرعية الخاصة به مثل: التعلم العميق والتعلم الآلي.

الذكاء الاصطناعي

أصبح ذلك البرنامج يستخدم في وقتنا الحالي بشكل ملحوظ، ويتكون الذكاء الاصطناعي من مجالات فرعية، وعلى الرغم من هذه المجالات إلا أن هناك اختلافات بينها وبين الذكاء الاصطناعي، ويمكن ذكر بعض منها على النحو التالي:

يقوم التعليم الآلي بالتركيز على إنشاء النظم التي من خلالها تتعلم من أدائها وذلك من خلال البيانات التي تقوم باستهلاكها.

ولذلك يمكن القول أن ليس كل تعلم آلي يصبح ذكاء اصطناعي.

ولكي يتم الحصول على قيمة الذكاء الاصطناعي تقوم الكثير من الشركات بعمل استثمارات عديدة على فرق علوم البيانات.

وعلم البيانات هو علم يجمع بين علم الكمبيوتر والإحصاءات.

كما يمكن لهذا العلم استخلاص القيمة من الأعمال من خلال بيانات مختلفة.

الذكاء الاصطناعي والمطورون

يقوم المطورون في مجال البرمجيات على استخدام الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات، يمكن ذكرها على الحد التالي:

يتم استخدامه في المهام التي يمكن القيام بها بشكل يدوي وبكفاءة أكبر بكثير.

يمكن استخدامه للتواصل مع العملاء.

يستخدم في تحديد الأنماط والأشكال.

هناك بعض المشكلات قبل استخدام الذكاء الاصطناعي والقيام بحلها لابد من وجود خلفية كبيرة للمطورين بعلم الرياضيات وخاصة الخوارزميات.

فيمكن القول أن الذكاء الاصطناعي هو وسيلة لتحسين المهارات.

الذكاء الاصطناعي في سماء المؤسسات

بعد ظهور الذكاء الاصطناعي قامت العديد من المؤسسات باستخدامه وذلك لعدة أسباب هامة يمكن عرضها كالآتي: