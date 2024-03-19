شاهد تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية وسلي طفلك بأجمل أغانيها

شاهد قناة هادفة تقدم للأطفال كل مفيد، يبحث الكثيرون من الآباء والأمهات عن تردد قناة طيور الجنة، والتي تعد من أقدم قنوات الأطفال في الوطن العربي، تمتاز القناة بمحافظتها على جودة منتجاها منذ نشأتها، حيث تعرض القناة مجموعة كبيرة من البرامج التعليمية والترفيهية وكذلك الثقافية، ومن خلال الأسطر التالية نبين تردد قناة على الأقمار الصناعية وطريقة ضبط القناة وأفضل ما تقدمه من برامج.

تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية

شاهد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات والقمر الصناعي العرب سات عبر الترددات التالية:

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي العرب سات:

التردد:11310.

معامل الترميز:27500.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات:

التردد: 27500.

معامل الترميز:27500.

الاستقطاب:أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة على التلفاز

يمكنك متابعة قناة طيور الجنة على القمر الصناعي العرب سات، أو القمر الصناعي النايل سات من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر قائمة من جهاز التحكم.

اختر إدارة القنوات.

ادخل على الضبط اليدوي للقنوات.

أدخل تردد القناة حسب نوع القمر الذي حددته.

اضغط على بحث، انتظر قليلًا وسيتم عرض القنوات.

أفضل أغاني طيور الجنة

تمتاز قنا طيور الجنة بتقديم العديد من الأغاني الهادفة والمسلية والتي منها ما يلي: