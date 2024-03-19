“كفاية بقى شعر خشن ومجعد لحد كدة” اعرفي المكون السحري لشعر ناعم زي الحرير!

سوف يمكنكِ فرد الشعر المجعد بكل بساطة ومقادير طبيعية مضمونة تسهم في فرد الشعر وإزالة الخشونة والتموج ومن المتعارف عليه بأن الشعر الناعم بأنه أكثر جاذبية ويجعل إطلالة الفتيات رائعة وجميلة لذلك يوجد العديد من الفتيات يهتمون بالحصول على شعر ناعم كالحرير بأقل تكلفة بكل بساطة سوف نتيح لكم خطوات سهلة منزلية تسهم في فرد الشعر بأمان دون الحاجة لأي مقادير كيميائية مضرة بالشعر سوف نعرض لكم مقادير طبيعيه 100% تسهم في تغذية الشعر وتعمل على إزالة الشعر الخشن تمامًا لأنها تساعد في فرد بصيلات الشعر بكل بساطة، سوف نوضح لكم في هذا التقرير خلطة طبيعية سحرية بتكلفة بسيطة تسهم في فرد الشعر من أول استعمال.

وصفة لفرد الشعر المجعد

سوف يتم فرد الشعر بكل بساطة عن طريق إتاحة بعض المقادير وتتمثل فى الآتى:

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

بيضة واحدة.

ملعقة من عسل النحل الطبيعي.

ملعقة من المايونيز.

طريقة فرد الشعر المجعد في البيت

سوف تستخدم هذه الوصفة في فرد الشعر بعد ان يتم إعدادها وتطبيقها على الشعر بخطوات سليمة لكي تنفذ ذلك لابد من اتباع الخطوات التالية: