كم مقدار الصاع بالكيلو.. قيمة زكاة الفطر 2024 وآخر موعد لإخراجها

زكاة الفطر القصد منها هو إغناء الفقير عن السؤال لحاجته من الطعام يوم العيد فقد قال الرسول ﷺ “فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرقص وطعمة المساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات”، تابع معنا وتعرف على كم مقدار الصاع بالكيلو وقيمة زكاة الفطر 2024 وآخر موعد لإخراجها.

كم مقدار الصاع بالكيلو

صاع زكاة الفطر تقدر بما يعادل نحو ثلاثة كيلو، وذلك لأن الخمسة أرطال مثل صاع النبي والذي يكون باليدين الممتلئتين المتوسطتين أربع مرات، لذا إذا قام بإخراج ثلاثة كيلو فقد أخرج صاع كامل للفطرة.

قيمة زكاة الفطر 2024

مقدار زكاة الفطر هو صاع من جميع الأوقات بمعنى صاع من البر، صاع من الشعير، صاع من التمر، صاع من قوت البلد، وكما هو معروف أن الصاع أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، أما الصاع بالوزن يكون 400 مثقال و 80 مثقال، أما المد فهو 120 مثقال، وقد حددت قيمة زكاة الفطر تبعًا لدار الأفتاء المصرية بما يساوي 35 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد، وأخر موعد لإخراجها قبيل صلاة عيد الفطر.

حكم المتهاون في أداء زكاة الفطر حتى يمضى وقتها

أداء زكاة الفطر هي فريضة من الفرائض وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قد فرض زكاة الفطر على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، والصغير والكبير من المسلمين، وقد أمر أن يتم تأديتها قبل خروج الناس من الصلاة وأجمع علماء الإسلام على أن زكاة الفطر واجبة كل مسلم ومسلمة، لذا من يتهاون وهو قادر عن أداء زكاة الفطر يأثم بذلك.