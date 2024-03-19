فرمان رسمي رفع مكافأة نهاية الخدمة لجميع الموظفين والمعاشات ” ‏171 ألف جنيه ” لهؤلاء سواء طلعت أو هتطلع معاش.. احسب فلوسك الجديدة هتبقا كام!!

حدد البند 157 من قانون الضمان الاجتماعي معايير وقوانين استحقاق مكافأة نهاية الخدمة، كما نظم الخطوات والمتطلبات اللازمة للحصول عليها وذلك بهدف ضمان العدالة والوضوح والأمانة للموظفين في الأجهزة الإدارية للدولة حيث اوضح النص أن تعويض ختام الخدمة يُحسب بمعدل راتب شهري عن كل عام خدمة من السنوات التي أمضاها العامل في عمله، ويُحتسب هذا التعويض وفقًا لراتب المعاش الأساسي الذي يُحدد حسب اللوائح القانونية، بمعنى أنه لكل عام من الأعوام التي يقضيها الموظف في الخدمة، يُستحق مقابله راتب شهر عن ذلك العام.

21 يوما عن كل سنة لكل من قضى 5 سنوات

قامت أحكام قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات بتنظيم معايير قانونية تحدد علاقة قيمة التعويض المخصص لنهاية الخدمة بالمدة التي قضاها الفرد في العمل وتم تحديد هذا التعويض وفقا لجداول وحالات تخص الموظفين العاملين في الحكومة والهيئات الإدارية للدولة وتتمثل في الآتي:

فترة العمل التي تتراوح ما بين سنة واحدة وخمس سنوات، يحصل الموظف على تعويض نهاية الخدمة يعادل 21 يوما من الراتب عن كل عام من الخدمة.

على العامل الذي استكمل خدمة تزيد عن خمس سنوات في عمله، أن يعلم بأن المكافأة لأول خمس سنوات من الخدمة تُحسب بمعدل واحد وعشرين يومًا لكل سنة أما السنوات التي تتعدى الخمس سنوات، فسوف يُمنح الموظف مكافأة مقدارها ثلاثون يوما من الراتب عن كل سنة إضافيةوذلك ينطبق عندما:

171 الف جنيه لمن قضى 30 عاما

-تتحدد قيمة المكافأة الأساسية لنهاية الخدمة بواقع 21 ألف جنيه كحد أدنى لمن أمضى خمس سنوات في العمل فقط، هذا وقد تم تعديل هذا المبلغ بناء على الزيادات الأخيرة التي أقرّها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويأتي ذلك قبل احتساب أية خصومات قد تكون مستحقة وفقًا للتشريعات والقوانين والأنظمة الداخلية للمؤسسات المختلفة، بناءً على أساس الحد الأدنى للأجور المُقرر بستة آلاف جنيه،ولذلك يكون الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة مبلغ قدره 141 ألف جنيه لمن قضى في العمل 25 عاما بينما أيضا يكون الحد الأدنى 171 ألف جنيه لكل من قضى في الخدمة 30 سنة.