مسلسل اشغال شقة الحلقة 10 ….ياسمين هتحلق شعرها خالص بسبب القمل

يحقق مسلسل اشغال شقة الحلقة 10، أعلى نسب مشاهدة حتى الآن ليتصدر اسمه محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، وهذا بفضل الأحداث الشيقة والكوميدية التي يعرضها صناع العمل منذ بداية الحلقة الأولى من المسلسل بطولة هشام ماجد وأسماء جلال،حيث شهدت الحلقة الماضية الكثير من الأحداث المضحكة ومنها معاناة جمدي وياسمين مع القمل الذي انتشر في شعرهما وتسبب لهما في الكثير من المشاكل….

مسلسل اشغال شقة الحلقة 10

حيث يبدأ مسلسل اشغال شقة الحلقة 10 بمشهد بين دكتور حمدي ومديره وعربي ، وتدخل والدته “شيرين ” عليهم أثناء الكشف على شعر عدد من الأشخاص المتواجدين بالغرفة.

وتحاول الخادمة “هناء” أن تدخل إلى الشقة وتقوم بخلع “حذائها” إلا أن شيين ترفض الأمر وهذا ما يثير غضب هناء ويجعلها تشعر بحالة من القلق والخوف من انتقال العدوى إليها، خاصة وأنها مريضة بالوسواس القهري من النظافة وتبدأ هناء بإستغلال الموقف وتطلب من حمدي وياسمين زيادة مرتبها إلى الضعف والنصف حتى تبقى.

وفي مشهد آخر من مسلسل اشغال شقة يحاول حمدي أن يسحب القمل من شعر ياسمين إلا أنه يفشل وينتقل القمل إليه، ويقرر الزوجين حلق شعرهما وارتداء باروكة حتى يتخلصا من القمل نهائياً.

ويقرر حمدي اصطحاب زوجته ياسمين إلى إحدى المراكز الصحية لكي يجد طريقة لتخلص من القمل، وفي الجلسة الأولى يتمكن الفريق الطبي المعالج من انتشال أكثر من 3 آلاف قملة من شعر ياسمين وحمدي، إلا أنه يتفاجئ بمطالبته بدفع الفاتورة والتي تخطت الـ 30 ألف جنيه وهنا يقرر حمدي أن يأخد القمل ويضعه في شعره وشعر ياسمين حتى يتهرب من دفع الفاتورة.

مواعيد عرض مسلسل أشغال شقة

يعرض مسلسل أشغال شقة في تمام الساعة 9 مساءً على قناة MBC مصر بتوقيت القاهرة والساعة 10 مساء بتوقيت السعودية، ، و الإعادة على قناة MBC مصر 2، في تمام الساعة 12 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 1 بتوقيت السعودية، كما يمكنكم مشاهدة جميع الحلقات بعد عرضها على الشاشة على موقع شاهد VIP.