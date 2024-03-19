“خبر بمليون جنيه” تعرف على شروط الخروج على المعاش المبكر 2024.. فرحه كبيرة للموظفين..!!

يتطلب الخروج على المعاش المبكر في عام 2024 في القطاع الحكومي والخاص الامتثال لشروط محددة وفقا للقوانين الجديدة المتعلقة بالمعاشات، يعتبر الحصول على المعاش المبكر قرارا مهما يتطلب دراسة وتخطيط محكمين لضمان استقرار حياة المتقاعدين في المستقبل، وأحد الشروط الأساسية للخروج على المعاش المبكر هو بلوغ سن الستين وست سنوات على الأقل ومع ذلك، توجد بعض الاستثناءات لهذه القاعدة بناء على ظروف معينة مثل الإعاقة أو الأمراض المزمنة التي تعيق العمل بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتقاعد أن يكون قد سدد جميع مساهماته في صندوق التقاعد طوال فترة عمله.

القانون الجديد

تم تعديل قانون المعاشات الجديد في عام 2024 ليشمل شروط جديدة للحصول على المعاش المبكر، على سبيل المثال، يتطلب الحصول على المعاش المببكر الآن قضاء فترة تأمين لا تقل عن 15 سنة بدلا من 10 سنوات كما كان معمولا به سابقا، كما تم تعديل الحد الأدنى لسن التقاعد المبكر إلى 60 سنة بدلا من 55 سنة، بالإضافة إلى الشروط التقليدية للخروج على المعاش المبكر، يجب على المتقاعد أيضا تقديم طلب رسمي للجنة المعاشات المبكرة، يجب على المتقاعد تزويد الجنة بالمستندات اللازمة مثل شهادات العمل والدخل والتأمين الصحي كما يجب على المتقاعد تقديم خطة مالية لإثبات قدرته على تحمل تكاليف المعاش المبكر.

شروط الخروج على المعاش المبكر

لتحصل على حق المعاش بنسبة لا تقل عن 50% منذ آخر تسوية التي صدرت، بالإضافة إلى لا يقل عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، يتوجب عليك كموظف في الجهاز الحكومي أن تكون قد أمضيت فترة اشتراك لا تقل عن 20 عاما ومع بداية يناير 2025، ستمتد هذه الفترة لخمسة وعشرين عاما، وبالإضافة إلى ذلك، يتطلب منك أيضا أن يكون لديك فترة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متواصلة أو ستة أشهر متقطعة في التأمين على الشيخوخة والعجز، ويجب تقديم طلب الصرف للحصول على المعاش المبكر.