اليوم مايحلاش غير لما يتلون .. موعد شم النسيم تبعًا للحسابات الفلكية + إجازات شهر أبريل ومايو .. اختار هتلون البيض بلون ايه؟

هناك عدد كبير جدا من العاملين بالدولة والموظفين والطلبة والطالبات يبحثون أيضا عن موعد شم النسيم وهي أشهر الإجازات التي تقدمها مصر بشكل عام لبعض الجهات الخاصة والجهات الحكومية، كما أنها أجازة مدفوعة الأجر ومن خلال موقعنا هذا سوف نتحدث على مواعيد الإجازة والإجازات الأساسية لشهر أبريل وشهر مايو لعام 2024 وفقا لهذا المقال.

موعد شم النسيم

إذا تحدثنا بشكل رسمي عن موعد شم النسيم فإنه سيكون في يوم 6 من شهر مايو 2024 والتي توافق يوم الإثنين فهي بالفعل عطله أساسية رسمية لعدد كبير جدا من العاملين بالدولة في معظم القطاعات إذا كانت العامة أو الخاصة ويتمكن الجميع من الحصول أيضا على هذا اليوم إجازة رسمية وفقا للبحوث الفلكية أكدت أيضا أن ستة من شهور مايو الموافق 27 من شهر شوال 1445 إجازة رسمية حتى نستمتع بهذا اليوم المتميز على الإطلاق وبالإضافة إلى أن هذا اليوم يتم إرسال باقة متميزة من التهنئات العظيمة وارسال باقة من الورد لمعظم الأشخاص حتى يقوموا بالاستمتاع بهذا اليوم الرائع والجو المختلف.

إجازات شهر أبريل ومايو 2024

هناك عدد كبير جدا من الأشخاص يبحثون أيضا عن إجازات شهر أبريل 2024 فمنها المؤكد أن الإجازة سوف تكون هي واحدة فقط الموافق يوم الثلاثاء 25 من شهر أبريل وهو أجازة عيد تحرير سيناء بالإضافة إلى بعض الإجازات الأسبوعية وهي الجمعة والسبت من كل أسبوع التي يحصل عليها الجميع، كما أن إجازه شهر مايو 2024 قد تعد أيضا من ضمن الإجازات المهمة التي يتساءل عنها الكثير من ضمنها كل ما يلي :