الحين استعلم .. “أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية” عبر منصة مظلتي + سبب تأخر الوجبة السابعة .. هسة ظهرت

في الحقيقة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية هو هدف عدد كبير جدا من المواطنين الراغبين في معرفة كيفية الحصول على منحة الرعاية الاجتماعية بدولة العراق ولأنها فعليا قد تأخرت عما كانت عليه من قبل فأصبح الكثير يشعرون بالقلق من تصدر الموعد الرسمي لإعلان عن هذه الوجبة بعد تأخيرها حتى يتمكنوا من تلبية كافة احتياجاتهم الأساسية

أسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية

بالفعل هناك عدد كبير جدا من الخطوات التي يتحدث عنها الكثير ومعرفة أسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية وكيفية الاستعلام عنها وحتى يتمكنوا من الحصول على هذا الدعم المقدم من دولة العراق لذا؛ يمكننا أن نقوم بالاطلاع على السطور القادمة:

أولا يجب أن نقوم بالذهاب مباشرة عبر الصفحة الرسمية لمنصة مظلتي من هنا.

ثم نضغط الآن على اسم المتقدم.

ثم يتم كتابة رقم الهوية الوطنية.

يتم اختيار كتابة جميع البيانات الشخصية حتى يتمكن من اكتشاف إذا كان من ضمن الأشخاص المستحقين للحصول على هذا الدعم او غير المستحقين من المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

سبب تأخير الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

وزارة العمل والشؤون قامت بالتأكيد أيضا أن منظومة الرعاية الاجتماعية تساعد على توفير الدعم لجميع المواطنين الأكثر احتياجا لهذا الدعم ولكن وضحت أيضا أن السبب التأخير قد يكون عدم التوفر الرسمي للتمويل التي من المؤكد أن يتم الحصول عليه جميع المواطنين التي تم تسجيلهم من قبل وسوف يتم في هذا الوقت تدبير أموال التمويل حتى يتمكن من حصول المواطن عليها وحصول على جميع المقيدين فعليا في الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، بأسمائهم بشكل رسمي بدولة العراق في الأيام القادمة، فتمكن عزيزي المواطن أن لا داعي للقلق لأن وزارة المالية قد تساعد أيضا على إصدار بعض الكشوفات وتقدم إليك خدمة الدعم على أكمل وجه في الساعات القادمة.