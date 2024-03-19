“قبل أي حد”.. Free Fire Codes كيفية استبدال اكواد فري فاير المجانية الجديدة بدون حظر حسابك

يرغب جميع مستخدمي لعبة فري فاير في معرفة الخطوات التي تساعد في عملية استبدال الأكواد، والتي تتيح لهم هدايا عديدة تمكنهم من شراء الأسلحة وشراء الكثير من المعدات اللازمة، وتتم عملية استبدال الأكواد من خلال بعض المواقع، لكن يتم البحث دائما عن المواقع الرسمية التي لن تسبب أي ضرر، ولهذا أعلنت الشركة المطورة عن موقع جارينا والذي من خلاله سيتم استبدال الأكواد، لكن يجب معرفة الخطوات التي تساعد في ذلك والتي سنوضحها في السطور القادمة.

خطوات استبدال أكواد فري فاير

من أفضل المواقع التي تتيح إمكانية استبدال الأكواد المتعلقة بلعبة فري فاير هو موقع جارينا، لكن يتطلب تنفيذ عدة خطوات حتى يتم استبدال الأكواد بداخله بصورة صحيحة، ولهذا تعد الخطوات المتبعة عبارة عن الآتي:

في بادئ الأمر عليك بزيارة موقع جارينا الإلكتروني.

ثم بعد ذلك عليك القيام بتسجيل الدخول، وتتواجد أيقونة التسجيل في أعلى الصفحة.

يمكنك التسجيل بواسطة حسابك الشخصي على تطبيق فيس بوك أو من خلال حسابك على موقع جارينا.

في حال اختيار التسجيل بواسطة حساب جارينا، عليك بإدخال البيانات اللازمة وهي عبارة عن البريد الإلكتروني وكلمة السر.

ثم قم بالضغط على زر تسجيل الدخول.

قم بإضافة الكود في الخانة الخاصة به.

ثم عليك بالضغط على أيقونة إرسال.

بعد ذلك يتم عرض المكافآت داخل قائمة Valut التي تتواجد في اللعبة.

الاكواد الجديدة للعبة فري فاير

أكواد كثيرة يقدمها موقع Garena لجميع لاعبي فري فاير، وتلك الأكواد تقدم هدية لهم لتحفيزهم على مواصلة اللعب وتحقيق الانتصارات داخل اللعبة، وتعد من أشهر الأكواد التي طرحها الموقع هي متمثلة في التالي: