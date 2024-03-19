إذا كنت تبحث عن وجبات سريعة واقتصادية، فإن طريقة عمل بسكوت العشر دقائق تعتبر واحدة من الوصفات يمكن تحضيره بسرعة وسهولة ويحظى بشعبية كبيرة بين الناس وخاصة الأطفال، ويمكن أن يعتبر وجبة يتناولها الناس في الإفطار أو طوال اليوم ويتميز بسكويت العشر دقائق بطعمه اللذيذ وسهولة إعداده حيث يمكن تحضيره في فترة قصيرة، وتعتبر ضمن الوصفات الجديدة التي انتشرت بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن مكونات وطريقة تحضير بسكوت العشر دقائق لإسعاد أفراد أسرهن، وسوف نشرح لكم في هذا المقال كيفية تحضير بسكويت العشر دقائق بالتفصيل.

بسكوت العشر دقايق بمكونات بسيطة في كل بيت

يمكنك تحضير بسكويت في 10 دقائق في المنزل بسرعة، إذ إنها وصفة سهلة لا تتطلب مجهودا أو وقتا، بالإمكان صنع كمية والاحتفاظ بها للاستخدام اللاحق، حيث تعد وجبة مثالية بجانب أي مشروب ساخن في الصباح أو طوال اليوم بالتالي، تتكون البسكويت عشر دقائق من المكونات التالية:

مقادير البسكويت

ملعقة فانيليا كبيرة.

بيضة.

1/2 كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب سكر “200 جرام”.

2 كوب دقيق “250”.

طريقة تحضير البسكويت

في وعاء كبير اخلطي كلا من السكر والدقيق بكمية كبيرة بشكل جيد ثم أضيفي الزبدة وقلبي حتى تتمازج المكونات.

ثم أضيفي كلا من الفانيليا والبيض وتقليبهما حتى تتماسك العجينة، ثم قومي بفردها على سطح مرشوش بالدقيق.

بعد ذلك، اقطعي العجينة إلى دوائر أو أشكال أخرى حسب الرغبة، ثم ضعي البسكويت في صينية فرن مبطنة بورق زبدة.

ثم ضعي البسكويت في الفرن المحمى عند درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبيًا، ثم اتركي البسكويت يبرد تماماً قبل تقديمه.

نصائح لتحضير بسكويت ناجح في عشر دقائق