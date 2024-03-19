“رابط مباشر” الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

كشفت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، التي أصبحت متاحة أمام الجميع من شتى المحافظات العراقية، حيث صرح وزير العمل العراقي “أحمد الأسدي” أن الوزارة انتهت من فرز الطلبات المقدمة من المواطنين والتي نخطت الآلاف، مؤكداً إلى أن الوزارة لم توافق إلا على الأشخاص التي انطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها الوزارة وهي:

شروط التقديم برنامج الرعاية الإجتماعية 2024

وكانت وزارة العمل أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية التي جاءت كالتالي:

أن يكون الشخص المتقدم عراقي ومقيم في العراق إقامة دائمة.

ألا يقل سن المتقدم للبرنامج عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام “للرجال”.

ألا يقل سن المتقدمات من النساء عن 15 عام ولا يزيدن عن 55 عام.

وألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات وأملاك.

كما يجب ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

وأخيراً ألا يكون المواطن المتقدم مسجون أو في إحدى دور الرعاية.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024

وأكدت وزارة العمل العراقية على الصفحة الرسمية لها أن الوزارة انتهت من رفع اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية على موقع الوزارة حتى يتمكن المواطنين من الإطلاع عليها بكل سهولة، وأكدت إذا ما تمكن المواطن في العثور على إسمه في الكشوفات الموجودة يرجى انتظار باقي الكشوفات اللاحقة.