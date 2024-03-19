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استعد للتشجيع.. جدول مواعيد مباريات كأس العاصمة الإدارية 2024

صورة Lamiaa Shaheen Lamiaa Shaheenمنذ ساعة واحدة
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مواعيد مباريات كأس العاصمة الإدارية
مواعيد مباريات كأس العاصمة الإدارية

يتساءل الكثير من محبي كرة القدم عن مواعيد مباريات كأس العاصمة الإدارية 2024 وذلك بعد أن أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن اقامت البطولة الودية الجديدة التي ستقام في مصر خلال الفترة من يوم 18 إلى 26 مارس 2024، وتضم هذه البطولة أربع منتخبات دولية وهم مصر وتونس ونيوزلاندا وكرواتيا، لنتعرف سويًا على التفاصيل في الفقرات التالية ومواعيد المباريات بالتفصيل، تابعونا.

جدول مواعيد مباريات كأس العاصمة الإدارية 2024

يشارك المنتخب المصري في هذه البطولة الودية الجديدة بقيادة الكابتن حسام حسن  والتي تعد خطوة من خطوات استعداد وتجهيز المنتخب المصري لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا في شهر يونيو المقبل ضمن تصفيات كأس العالم 2026، لذلك سنوضح لكم جدول مواعيد مباريات كأس العاصمة الإدارية المقامة في مصر وهي كالتالي:

#المباراةالدورالتاريخالموعدالملعب
1مباراة مصر ضد نيوزيلندانصف النهائيالجمعة 22 مارس 202410:00 مساءً بتوقيت القاهرة – 11:00 بتوقيت مكة المكرمةستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة
2مباراة تونس ضد كرواتيانصف النهائيالسبت 23 مارس 202410:00 مساءً بتوقيت القاهرة – 11:00 بتوقيت مكة المكرمةستاد القاهرة الدولي
3الخاسر من المباراة رقم 1 ضد الخاسر من المباراة رقم 2المركز الثالثالثلاثاء 26 مارس 202410:00 مساءً بتوقيت القاهرة – 11:00 بتوقيت مكة المكرمةستاد القاهرة الدولي
4الفائز من المباراة رقم 1 ضد الفائز من المباراة رقم 2النهائيالثلاثاء 26 مارس 202410:00 مساءً بتوقيت القاهرة – 11:00 بتوقيت مكة المكرمةستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة
مواعيد مباريات كأس العاصمة الإدارية
مواعيد مباريات كأس العاصمة الإدارية

القنوات الناقلة لمباريات كأس العاصمة الإدارية

من المقرر أن يتم نقل أحداث مباريات البطولة الودية “كأس العاصمة الإدارية” على قنوات مجموعة أون تايم سبورتس الرياضية المصرية، حيث تنقل على قناتي “ON Time Sports 1 HD”، و”ON Time Sports 2 HD”.

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صورة Lamiaa Shaheen Lamiaa Shaheenمنذ ساعة واحدة
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صورة Lamiaa Shaheen

Lamiaa Shaheen

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