استعد للتشجيع.. جدول مواعيد مباريات كأس العاصمة الإدارية 2024

يتساءل الكثير من محبي كرة القدم عن مواعيد مباريات كأس العاصمة الإدارية 2024 وذلك بعد أن أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن اقامت البطولة الودية الجديدة التي ستقام في مصر خلال الفترة من يوم 18 إلى 26 مارس 2024، وتضم هذه البطولة أربع منتخبات دولية وهم مصر وتونس ونيوزلاندا وكرواتيا، لنتعرف سويًا على التفاصيل في الفقرات التالية ومواعيد المباريات بالتفصيل، تابعونا.

جدول مواعيد مباريات كأس العاصمة الإدارية 2024

يشارك المنتخب المصري في هذه البطولة الودية الجديدة بقيادة الكابتن حسام حسن والتي تعد خطوة من خطوات استعداد وتجهيز المنتخب المصري لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا في شهر يونيو المقبل ضمن تصفيات كأس العالم 2026، لذلك سنوضح لكم جدول مواعيد مباريات كأس العاصمة الإدارية المقامة في مصر وهي كالتالي:

# المباراة الدور التاريخ الموعد الملعب 1 مباراة مصر ضد نيوزيلندا نصف النهائي الجمعة 22 مارس 2024 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة – 11:00 بتوقيت مكة المكرمة ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة 2 مباراة تونس ضد كرواتيا نصف النهائي السبت 23 مارس 2024 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة – 11:00 بتوقيت مكة المكرمة ستاد القاهرة الدولي 3 الخاسر من المباراة رقم 1 ضد الخاسر من المباراة رقم 2 المركز الثالث الثلاثاء 26 مارس 2024 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة – 11:00 بتوقيت مكة المكرمة ستاد القاهرة الدولي 4 الفائز من المباراة رقم 1 ضد الفائز من المباراة رقم 2 النهائي الثلاثاء 26 مارس 2024 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة – 11:00 بتوقيت مكة المكرمة ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

القنوات الناقلة لمباريات كأس العاصمة الإدارية

من المقرر أن يتم نقل أحداث مباريات البطولة الودية “كأس العاصمة الإدارية” على قنوات مجموعة أون تايم سبورتس الرياضية المصرية، حيث تنقل على قناتي “ON Time Sports 1 HD”، و”ON Time Sports 2 HD”.