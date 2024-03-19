“أسماء الناجحين في الاختبار الالكتروني”.. رابط الاستعلام عن الترتيب التنافسي 2024 في الأردن

أعلن ديوان الخدمة المدنية في الأردن عن إعلان أسماء الناجحين في الاختبار الإلكتروني رابط الاستعلام عن الترتيب التنافسي 2024 في الأردن باستخدام الرقم الوطني للأفراد، حيث تعتبر هذه الخدمة واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات المختصة في البلاد للأفراد الأردنيين الراغبين في التوظيف، حيث انه تم توجيه دعوة للمرشحين الجدد لحضور اختبار التوظيف اللازم لتعيينهم في الوظائف الحكومية في الأردن، وسيتم تحديد الترشيحات وفقًا للدرجة التي يحصل عليها كل مرشح مع منح الأولوية للأكثر خبرة، ويمكن من خلال الموقع الرسمي للحكومة الأردنية الحصول على تفاصيل كاملة حول الخدمة وطريقة الاستعلام، بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة للتسجيل.

رابط الاستعلام عن الترتيب التنافسي 2024 في الأردن

تتزايد عمليات البحث عبر محرك بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي الأردنية،عن رابط الاستعلام عن الترتيب التنافسي 2024 في الأردن، حيث يسعى جميع المتقدمين لوظائف ديوان الخدمة المدنية إلى معرفة تصنيفهم ومسؤولياتهم الوظيفية، ويستطيع كل من يرغب في الاستعلام عن ترتيبهم التنافسي لعام 2024 من خلال موقع ديوان الخدمة المدنية، باتباع الخطوات التالية:

أولا قم بالدخول على الموقع الرسمي لخدمة الديوان من هنا.

بعد ذلك قم بإدخال الرقم الوطني، ورقم الهوية، وتاريخ الميلاد بشكل صحيح.

وسوف يتم الانتظار قليلا حتى تظهر البيانات المطلوبة والدور والترتيب التنافسي وفق النقاط التي حصل عليها المستعلم.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونه خروج ليتم إنهاء طلب الخدمة.

إذا تم رفض طلبك، يمكنك تقديم طلب اعتراض عند الضغط على خيار الاعتراض المتاح على الشاشة، وسيتم تحديد موعد للاعتراض من قبل الديوان.

أسماء الناجحين في الاختبار الإلكتروني 2024 في الأردن

اعلن ديوان الخدمة المدنية الأردني عن أسماء الناجحين في الاختبار الإلكتروني 2024 في الأردن الذين نجحوا في الاختبار التنافسي الذي جرى في 14 و 15 فبراير 2024، ويمكن الاطلاع على أسماء الناجحين في الاختبار الإلكتروني في اختبار 14 و15 فبراير 2024 من هنا.

موعد الامتحان القادم

طلب ديوان الخدمة المدنية حضور الأشخاص المرشحين للاختبار التنافسي الإلكتروني يوم السبت 23 مارس 2024 الساعة 12 ظهرًا، ويوم الأربعاء 27 مارس 2024 الساعة 11 صباحًا، وتم نشر أسماء المدعوين للحضور على الموقع الرسمي، يمكنكم الاطلاع على الأسماء عبر الرابط المرفق أعلاه.