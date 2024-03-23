“200 دينار تونسي“ كيفية التسجيل في منحة العائلات المعوزة 2024 في تونس social.gov.tn وشروط التسجيل

يتساءل عدد كبير من المواطنين محدودي الدخل داخل تونس عن منحة المعوزات والتي تعتبر من أهم أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة للأسر الفقيرة وذلك من أجل توفير حياة اقتصادية أفضل ومساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم، ولكن يجب العلم أن الحكومة قامت بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها عند التسجيل في المنحة، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا رابط التسجيل على الدعم.

منحة العائلات المعوزة

يمكنك الآن بكل سهولة التسجيل على المنحة وذلك من خلال الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب لأي مكان وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية في تونس.

ما هي شروط التسجيل في منحة المعوزات 2024؟

للتسجيل في منحة المعوزات يجب التأكد من توافر الشروط التالية لديك:

عدم امتلاك المتقدم لأي أملاك باهظة الثمن سواء كانت عقارات أو قطع أراضي أو محلات تجارية.

يجب أن يكون المتقدم تونسي الجنسية.

يشترط أن يكون المتقدم ليس لديه مصدر ثابت.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

يرجى تقديم جميع المستندات المطلوبة التي تخص المتقدم وأفراد العائلة.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في منحة المعوزات

قامت الحكومة بالإعلان عن الوثائق اللازم إحضارها عند التسجيل في المنحة وهي: