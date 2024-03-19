اسماء تعيينات عقود وزارة التربية العراقية الـ 50 ألف تعاقد جميع الكشوفات 2024 ميسان والرصافة والكرخ والبصرة وباقي المحافظات

كشفت وزارة التربية العراقية، عن بعض العقود التي تشملها تعيينات داخل الوزارة بما وصلت إلى 50 ألف تعاقد، فضلاً عن أن هذه الكشوفات شملت عدد كبير من المحافظات العراقية التي من أبرزها ميسان والرصافة والكرخ والبصرة، وغيرها من المحافظات الأخرى، كما أن هناك بعض المحافظات التي سيتم العمل على صدورها في الفترة القليلة المقبلة، لكي يتمكن الجميع من التعرف عليها.

كيف أستعلم عن تعيينات وزارة التربية العراق

هناك مجموعة من الخطوات التي تؤهلك للإستعلام عن تعيينات وزارة التربية العراقية، وفقًا لما نص على الأتي:-

أن تقوم بالذهاب إلى موقع وزارة التربية الإلكتروني.

ومن ثم يتم اختيار خدمة الإستعلام عن تعيينات الوزارة.

إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية الساري في خانة تسجيل الدخول.

القيام بتحديد المحافظة التي ينتمي إليها المتقدم.

بعد ذلك يتم الضغط على زر “بحث”.

لتتمكن من معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالتعيينات داخل دولة العراق.

شروط القبول في تعيينات وزارة التربية

لكي يتم قبولك في الدفعات الجديدة من التعيينات لابد من انطباق بعض الشروط التي من بينها الأتي:-