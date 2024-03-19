هُنا.. رابط حجز البطاقة الوطنية 2024 عبر موقع مديرية الشؤون الوطنية والشروط المطلوبة

تعتبر البطاقة الوطنية الموحدة وثيقة رسمية تعتبر معترف بها وتستخدم كبديل عن بطاقة الهوية الشخصية، وتوفر الحكومة العراقية لجميع المواطنين فرصة حجز موعد بسهولة للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة، حيث قامت وزارة الداخلية العراقية بالإعلان عن توفير رابط حجز بطاقة الهوية الوطنية لعام 2024 لتسهيل المواطنين الجهد والوقت ولا يحتاجون زيارة الجهة المسؤولة عن هذه الخدمة، وذلك في جميع محافظات البلاد مع تخصيص ساعات معينة لتقديم الطلبات من قبل المواطنين، ظهرت هذه الخدمة كجزء من التطور الرقمي الذي يجتاح العالم بأسره، وتمثل توفيرا للوقت والجهد من خلال السماح بالإحالة بين الازدحام والتكدس حول مبنى إدارة الشؤون لاستخراج البطاقات.

رابط حجز البطاقة الوطنية 2024

البطاقة الوطنية وثيقة تثبت هوية كل فرد، ويمكن للحكومة العراقية الآن تسهيل عملية الحصول على هذه الوثيقة من خلال الحجز عبر الرابط الإلكتروني الخاص بطلب بطاقة الهوية الوطنية لعام 2024، يمكنك تحديد موعد لزيارة مديرية الشؤون الحكومية لإكمال الإجراءات المطلوبة.

في البداية عليك الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية الشئون الوطنية.

ثم النقر علي خانة الخدمات الإلكترونية المتاحة.

ثم تحديد خانة حجز موعد للحصول على البطاقة.

سيظهر رمز التحقق على الشاشة، قم بإدخاله بشكل صحيح في المكان المخصص.

يجب عليك ملء النموذج المخصص لعملية الحجز بكافة المعلومات اللازمة.

ثم تحديد الوقت الملائم لك من بين الأوقات المعروضة على الشاشة.

ثم النقر علي خانة “طباعة” ستحصل على نسخة من الاستمارة.

ثم إرفاق جميع الوثائق والمستندات اللازمة.

مع الحاجة إلى دفع الرسوم المحددة من قبل وزارة الداخلية العراقية.

خطوات الاستعلام عن حجز البطاقة الوطنية الموحدة

تسعى الحكومة العراقية إلى تبسيط الحياة للمواطنين من خلال تطبيق أحدث التقنيات الرقمية، حيث توفر خدمات مختلفة عبر الإنترنت، مثل حجز مواعيد للحصول على البطاقة الوطنية واستعلام عن الخدمات المتاحة، تتم هذه العمليات بسهولة وفي وقت قصير من خلال خطوات بسيطة.

في البداية، عليك الدخول علي البوابة الإلكترونية للمديرية.

ثم إدخال جميع البيانات الخاصة بك من اسم واسم الأب والجد.

ثم إدخال اللقب الخاص بك.

ثم إدخال جميع المعلومات المطلوبة في الخانات الصحيحة.

ثم النقر علي خانة “استعلم”.

سيقوم الرابط بعرض استمارة الحجز الخاصة بك.

مع بيان بموعد الاستلام.

شروط حجز البطاقات الوطنية الموحدة

هذه هي الشروط الرئيسية المطلوبة للحصول على بطاقة الهوية الوطنية الموحدة في العراق: