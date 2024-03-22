“15.000 دينار جزائري“ كيفية التسجيل في منحة البطالة 2024 في الجزائر anem.dz الوكالة الوطنية للتشغيل

قامت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر منحة البطالة وهي عبارة عن مبلغ من المال يتم صرفه للعاطلين عن العمل وذلك من أجل تحسين الوضع الاقتصادي لديهم ومساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم في ظل غلاء الأسعار، يجب العلم أن يجب على المستفيد من المنحة تجديد البيانات الخاصة به كل 6 شهور، ووفقا لما أعلنت عنه الوكالة أنه يتم صرف المنحة وفقا لمجموعة من المعايير اللازم توافرها لدى المتقدم، وذلك ما سوف نعرضه لكم من خلال مقالنا.

منحة البطالة

يرجى اتباع مجموعة من الخطوات عند التقديم على منحة البطالة في الجزائر والخطوات كالتالي:

في بداية الأمر يتوجب على المتقدم الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوكالة. يرجى تسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة. قم بالنقر على قائمة الخدمات، ومنها يجب اختيار منحة البطالة. يجب ملء الاستمارة الخاصة بالمنحة وذلك من خلال إدخال البيانات بدقة ومصداقية. يتطلب إرفاق مجموعة من المستندات والتي يجب إرسالها بصيغة pdf. أخيرا قم بالنقر على زر إرسال الطلب وانتظر مراجعة الطلب من قبل الجهات المسؤولة.

شروط التسجيل في منحة البطالة

قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على الدعم وهي: