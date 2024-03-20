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“منحة ال800 دينار anem.dz“ التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 الجزائر والشروط عبر الوكالة الوطنية للتشغيل
منحة المرأة الماكثة في البيت 2024
أطلقت الحكومة داخل الجزائر منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 وهي تعتبر من أهم برامج الدعم الذي تقدمه للسيدات الأرامل والمطلقات داخل دولة الجزائر وذلك من أجل مساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي يعاني منها جميع البلاد منذ تفشي فيروس كورونا، ويجب العلم أن الدولة تقدم الكثير من برامج الدعم الأخرى ولكن يتم صرف الدعم بعد التحقق من توافر بعض الشروط، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.
منحة المرأة الماكثة في البيت 2024
للتسجيل في منحة المرأة الماكثة بالجزائر يجب اتباع الخطوات التالية:
- أولا يتوجب على المتقدمة زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوكالة الوطنية للعمل في الجزائر.
- من قائمة الخدمات يجب النقر على خانة منحة المرأة الماكثة في البيت.
- يرجى ملء الاستمارة الخاصة بالمنحة بالبيانات المطلوبة.
- يجب إرسال جميع الوثائق المطلوبة للتحقق من البيانات الخاصة بالمتقدمة.
- أخيرا يجب الضغط على زر إرسال الطلب وسوف يتم التواصل معكم بعد التحقق من البيانات المدخلة.
ما هي شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت
قامت الوكالة بوضع مجموعة من الشروط اللازم توافرها من أجل التسجيل في منحة المرأة وهي:
- يجب أن يكون عمر المتقدمة بداية من 19 عام فيما فوق.
- يشترط أن تكون المتقدمة حاصلة على الجنسية الجزائرية.
- يجب على المتقدمة أن تكون لديها أطفال.
- من أبرز الشروط التي يجب توافرها أن تكون المتقدمة متواجدة داخل الدولة بشكل مستمر.
- عدم امتلاك المتقدمة لمصدر دخل ثابت.
- يجب أن تكون المتقدمة غير مالكة لأي أملاك باهظة الثمن.