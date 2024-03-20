“دخل الفرحه على عيالك” تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 بجودة مرتفعة… نزلها وابسط الاولاد..!!

تردد قناة توم وجيري هو واحد من أكثر المواضيع إثارة للاهتمام، فهي تعتبر واحدة من أشهر القنوات التلفزيونية للأطفال والكبار على حد سواء، تعتمد شهرة هذه القناة على مسلسل الكرتون الشهير الذي يحمل نفس اسم القناة، حيث يتابع الملايين من المشاهدين مغامرات الفأر الذكي توم والقط الشرير جيري.

تردد قناة توم وجيري

توم وجيري هم شخصيات محببة للجميع، فهما يجسدان صراعا مستمرا بين الخير والشر، حيث يحاول توم بكل جهده القبض على جيري والتخلص منه، بينما يستخدم جيري ذكاءه ومغامراته الاستثنائية للهروب من توم والتغلب عليه بطرق ذكية، وتتميز قناة توم وجيري بتقديم محتوى ممتع وتعليمي في آن واحد، حيث يتعلم الأطفال من خلال مشاهدة مغامرات توم وجيري قيما مثل الصداقة، الإخلاص، وحب السلام، كما أن الكرتون يحفز الأطفال على تطوير مهاراتهم العقلية من خلال حل الألغاز ومواجهة التحديات.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11315.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

تردد القناة على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة على القناة: SD

قناة توم وجيري

يمكن القول إن تردد قناة توم وجيري يعتبر مصدرا ممتازا للترفيه والتسلية للجميع، حيث يمكن للأطفال والكبار الاستمتاع بمشاهدة مغامرات الفأر والقط وتعلم العديد من الدروس القيمة من خلالها، إنها قناة لا تقدر بثمن تثري حياة المشاهدين وتجعلهم ينغمسون في عالم الكرتون بكل متعة وحماس.