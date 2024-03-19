“24 ساعة أغاني وفرحة أطفال” تردد قناة طيور الجنة أطفال 2024 النايل سات وعربسات لمشاهدة أروع الأناشيد وأجمل الأغاني

تعد قناة طيور الجنة أبرز وأشهر القنوات الطفولية التي يعشقها ملايين المتابعين من الكبار والصغار، ويرغبون في القيام بمشاهدة جميع البرامج الترفيهية والتعليمية التي تقدمها القناة على مدار الـ 24 ساعة، بالإضافة إلى أن القناة كذلك تقدم محتوى مميز بعيدًا عن القنوات الفضائية الأخرى، ويمكن العمل على استقبال ترددها وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة طيور الجنة أطفال 2024 النايل سات

لقناة طيور الجنة أطفال تردد جديد على النايل سات، تتمثل معلوماتها كما على النحو الأتي:-

القمر الصناعي للقناة يكون النايل سات.

التردد الخاص بالقناة فهو 11274.

معدل ترميز قناة طيور الجنة أطفال يكون 27500.

استقطاب قناة طيور الجنة أطفال فهو أفقي.

تردد قناة طيور الجنة أطفال 2024 عرب سات

ويمكنك مشاهدة قناة طيور الجنة أطفال على العرب سات، كما في البيانات الأتيه:-

التردد الجديد للقناة يكون 11310.

القمر الصناعي هو العرب سات.

معدل الترميز لقناة طيور الجنة يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

ما تقدمه قناة طيور الجنة أطفال 2024 على الأقمار الصناعية

تقدم قناة طيور الجنة العديد من البرامج والأفلام الكرتونية المميزة التي من بينها الأتي:-