ارتفاع بسرعة الصاروخ النهاردة .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-3-2024 محليًا قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي .. خبر محزن

سادت حالة من الفزع في أسواق الصاغة المحلية اليوم، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 مارس عند مستوى آخر في الأمس، بينما شهدت الأسواق العالمية استقرارًا واضحًا في سعر الأونصة من الذهب قبل ساعات من عقد اجتماع الفيدرالي الأمريكي لمناقشة تحديد سعر الفائدة، لمعرفة سعر الذهب اليوم عيار 21,24,18 تابع السطور المقبلة.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

وثقت أسعار الذهب اليوم عيار 21 استقرارًا في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، 19 مارس 2024، داخل أسواق الصاغة المحلية، حيث بلغ سعر جرام الذهب الآن 3035 جنيهًا، ويمكن إضافة مبلغ يتراوح بين 100 إلى 150 جنيهًا على السعر الأصلي، مما يجعل السعر النهائي بما في ذلك التصنيع يتغير.

سعر الذهب اليوم عيار 24

تماسك سعر الذهب عيار 24 خلال جلسة التداول اليوم الثلاثاء، الموافق 19 مارس 2024، حيث بلغت قيمته 3468 جنيهًا للجرام، ويأتي هذا بعد ارتفاع سعر الذهب بقيمة 20 جنيهًا للجرام يوم أمس، حسب التحديثات التي نشرتها شعبة الذهب.

سعر الجنيه الذهب وسعر عيار 18

حافظ سعر الذهب عيار 18 على استقراره خلال جلسة التداول اليوم الثلاثاء، الموافق 19 مارس 2024، حيث بلغت قيمته 2601 جنيهًا.

بالمثل، استمر سعر الجنيه الذهب في المحافظة على استقراره خلال جلسة التداول نفسها، ليسجل الآن قيمة 24280 جنيهًا.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

خلال جلسة أمس، سجلت أسعار الذهب أدنى مستوى لها منذ أسبوع، حيث وصلت إلى 2146 دولار للأونصة بعد أن بدأت الجلسة عند مستوى 2156 دولار للأونصة، يأتي هذا التراجع بعد انخفاض أسعار الذهب بنسبة 1٪ خلال تداولات الأسبوع الماضي، مما يظهر استمرار الذهب في التباعد التدريجي عن أعلى مستوى تاريخي سجله في 8 مارس الماضي عند 2195 دولار للأونصة.

حيث كشفت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل قوي في فبراير، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المنتجين بنسبة أكبر من المتوقع، وسط زيادة في تكلفة السلع مثل البنزين والمواد الغذائية، مما يشير إلى استمرار تماسك التضخم الأمريكي بشكل أكبر من التوقعات.

توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة

أثر قرار بنك اليابان برفع سعر الفائدة بنسبة 0.1٪ إلى 0.0٪ على تقلبات السوق، مع تخلي البنك المركزي عن سياسة سعر الفائدة السلبية للمرة الأولى منذ 17 عامًا، هذا القرار يؤثر على توقعات سياسة البنك المركزي ويُعتبر مفتاحًا للاتجاه القادم لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.

فيما يتعلق ببنك الاحتياطي الأسترالي، فقد أبقى على سعر الفائدة عند 4.35٪ للمرة الثالثة على التوالي اليوم الثلاثاء، ومع ذلك، فإن الردود على إعلانات بنك اليابان وبنك الاحتياطي الأسترالي قد تكون مؤقتة، حيث يترقب تجار الذهب قرار السياسة النقدية الحاسم للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء وما يُعرف بـ “Dot Plot Chart”.

على الرغم من ذلك، فإن التوقعات الفنية لسعر الذهب على المدى القصير تظل كما هي تقريبًا، مع انتظار تأكيد الاتجاه الصاعد عند إغلاق الشموع اليومية فوق خط الاتجاه الهابط عند 2164 دولارًا، وفي حالة القبول فوق هذا المستوى، من المتوقع ارتفاع جديد نحو مستوى 2190 دولارًا، مع اختبار المستوى القياسي السابق عند 2195 دولارًا، الأهداف الصعودية القادمة تتضمن عتبة 2200 دولار ومستوى نفسي عند 2250 دولارًا يُعتبر مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا داخل منطقة التشبع الشرائي بالقرب من 68.00، مما يشير إلى أن ارتفاع سعر الذهب قد يكون قريبًا، في حال استعادة بائعي الذهب السيطرة، فمن المحتمل أن يستهدف الدعم الفوري المستوى الأدنى لليوم السابق عند 2146 دولارًا، وفي حالة استمرار التراجع، سيتم تحدي مستوى الجولة الرئيسي البالغ 2110 دولارات.