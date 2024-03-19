وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية: التقديم على خدمة الانتساب إلى التقاعد الاختياري

طلب الإنتساب إلى التقاعد الإختياري هى خدمة إلكترونية مقدمة من وزارة العمل والشؤون الإجتماعية العراقية/ دائرة التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال تتيح للمواطن العراقي الإنتساب إلى التقاعد الإختياري للحصول على راتب تقاعدي أسوة بالمشمولين في قطاع العمل المنتظم، وفي هذا المقال سنتعرف على شروط وأحكام الخدمة، والوثائق المطلوبة، وخطوات التقديم والتسجيل في الخدمة.

شروط وأحكام التقديم على الخدمة

تتضمن شروط وأحكام الخدمة على التالي:

يحق للمواطن العراقي الذي لا يزاول أي عمل أو يعمل في قطاع غير رسمي التسجيل في فرع التقاعد الإختياري.

يتم احتساب الخدمة في فرع التقاعد الإختياري من أجل حصول المشترك على العلاوة والترفيع والتقاعد.

ألا يقل سن المتقدم عن (15) سنة ولا يزيد عن (50) سنة، ويتم استثناء من الحد الأعلى للسن من كانت له خدمة مضمونة لا تقل عن 3 سنوات.

يقتطع نسبة 5% من دخل الإشتراك في فرع التقاعد الإختياري من قبل المشترك، وتساهم الدولة بنسبة 15% من نفس الدخل.

يحق للمشترك الإنتقال من فئة الإشتراك إلى فئة أخرى بعد مضي سنة من اختيار فئة دخل الإشتراك.

إذا تواجد المشترك خارج العراق، يجب عليه إرفاق نسخة من جواز سفره العراقي ضمن حقل الوثائق الرسمية.

يستحق المشترك في فرع التقاعد الإختياري الراتب التقاعدي أسوة بالمشمولين في قطاع العمل المنظم.

خطوات التقديم على الخدمة

هناك مجموعة من الخطوات التى يجب اتباعها للتسجيل في الخدمة كالتالي:

تسجيل الدخول في بوابة اور الإلكترونية أو إنشاء حساب جديد.

الضغط على زر الدخول.

إدخال البيانات المطلوبة بصورة صحيحة.

التأكد من تحميل جميع الوثائق.

الضغط على زر الحفظ.

تصل رسالة نصية تبين اكتمال التسجيل.

متابعة مراحل معالجة الطلب وحالته.

الضغط على زر تحميل الإستمارة.

ستصل وثيقة تحتوي على رقم الطلب، ورمز الإستجابة السريعة.

تصل إلى هاتفك رسالة نصية تخبرك بمراحل معالجة الطلب وحالته.

المستندات المطلوبة لإنجاز الخدمة

للتقديم على الخدمة ينبغي توافر مجموعة المستندات التالية: