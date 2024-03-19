” فرح أولادك ونزلها ” تردد قناة بطوط الجديد 2024 على النايل سات.. هتشوف أحلى أفلام الكارتون بجودة HD

تردد قناة بطوط الجديد 2024 على النايل سات، تعتبر قناة بطوط كيدز هي واحدة من قنوات الأطفال المشهورة التي تقدم مجموعة قوية ومتنوعة من أفلام الكرتون والمسلسلات المشهورة أيضًا والتي ينجذب لها الأطفال بشكل كبير ولذلك يبحث الآباء والأمهات عن هذه القناة حتى يتمكنوا من ترك أبنائهم امامها دون الخوف أو الشعور بالقلق، ولذلك سوف نتعرف على تردد قناة بطوط كيدز الجديدة لعام 2024.

تردد قناة بطوط الجديد 2024 على النايل سات

قناة بطوط كيدز واحدة من القنوات المميزة التي تقدم على شاشتها محتوى مفيد ومميز ترفيهي بشكل كبير للأطفال هذا المحتوى عبارة عن مجموعة من الأفلام الكرتونية لمجموعة من الشخصيات الشهيرة المفضلة لدى الأطفال مثل سبونج بوب توم وجيري والكثير من الشخصيات الأخرى المعروفة، ولذلك سوف نتناول تردد قناة بطوط الجديدة لعام 2024:

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة : 11594.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة بطوط على عرب سات

‏تحرص القناة على توفير التردد الخاص بها بشكل كامل على كافة الأقمار الصناعية وتقوم بتحديث هذا التردد بصورة مستمرة لتجنب وجود أي أعطال فنية أثناء تقديم المحتوى الخاص بالقناة، ولذلك توفر تردد خاص بها على القمر الصناعي عرب سات:

قمر صناعي: عرب سات.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد القناة: 11594.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

‏هل قناة بطوط معطلة