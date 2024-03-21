دعاء المطر المستجاب في شهر رمضان مكتوب “اللهم اسقنا غيثًا نافعًا غير ضار”

تتعدد اللحظات التي يستجيب فيها الله سبحانه وتعالى لدعاء عباده، وتعد هذه الأوقات نعمة يهبها الله لهم، من بين هذه اللحظات الفريدة، لحظة نزول المطر، حيث يشدد علماء الدين على أهمية اغتنام هذه الفرصة للدعاء وسؤال الله الخير في الدنيا والآخرة، في الأيام الحالية، تشهد محافظات مصر هطول الأمطار، الأمر الذي يتزامن مع شهر رمضان المعظم، مما أدى إلى زيادة البحث عن دعاء المطر المستجاب.

دعاء المطر المستجاب مكتوب

بمجرد مشاهدتك لنزول أمطار فارفع يديك نحو السماء واستحضر قلبك وردد دعاء المطر المستجاب، ومنه مايلي:

اللهم كما أنزلت المطر فغسلت به الأرض، اغسل ذنوبنا بغفرانك وعفوك وقلوبنا من كل هم وضيق.

اللهم اجعل المطر حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والظراب وفي بطون الأودية ومنابت الشجر.

اللهم اسقنا غيثًا نافعًا غير ضار.

اللهم إنا نعوذ من غضبك، اللهم أرضنا عنا ورضنا يارب.

اللهم لا تهلكنا بعذابك وعافنا وأعف عنا.

اللهم افتح لي أبواب رحمتك، واكشف كربتي وفرج همي.

اللهم حقق لي أ منيات فاض بها قلبي، ولا تُصعب على حاجة.

اللهم اجعل الآخرة هي أكبر همي وسامحني واعف عني وأنزل من رحمتك علينا.

اللهم ثبت قلبي على دينك، واحفظني بحفظك، واسترني ياكريم.

دعاء المطر قصير مستجاب

يوجد أدعية مطر قصيرة والتي ستجد بها كافة ما ترغب في دعاء الله – عز وجل- به ومن دعاء المطر المستجاب القصير مايلي: