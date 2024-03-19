“سجل واقبض كل شهر!!”.. طريقة التسجيل في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

طريقة التسجيل في تكافل وكرامة 2024، نوضح لكم طريقة التسجيل في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي خلال السطور القادمة، حيث يمكنك التسجيل في تكافل وكرامة 2024 بشكل الكتروني خلال دقائق معدودة إذا كانت الشروط تنطبق عليك وبمجرد استيفاء جميع الشروط والأوراق المطلوبة يحصل المتقدم على دعم نقدي شهري للاعانة على المعيشة، واليكم خطوات التسجيل في تكافل وكرامة.

طريقة التسجيل في تكافل وكرامة 2024

أما عن طريقة التسجيل في تكافل وكرامة 2024 فهي بسيطة للغاية، وقد أوضحت الوزارة سابقا أن هناك نحو 5.2 مليون أسرة يستفيدون من هذا المعاش، ومؤخرا وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة قيمة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% في ظل الاحوال المعيشية الصعبة التي أصبح يعاني منها أغلب المواطنين خاصة محدودي الدخل، والآن مع خطوات التسجيل في معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي فقط اتبع ما يلي:

قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

حدد التسجيل في تكافل وكرامة 2024.

قم بادخال الرقم القومي وكافة البيانات الشخصية الخاصة بك بشكل صحيح.

الاوراق المطلوبة للتسجيل في تكافل وكرامة 2024

أما عن الاوراق المطلوبة للتسجيل في تكافل وكرامة 2024 فهي:

صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة والزوج.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صورة شهادات ميلاد الأطفال من عمر يوم وحتى 18 عامًا.

إفادات من مدارس الأبناء من عمر 6 سنوات وحتى 18 عاما.

آخر 3 إيصالات كهرباء.

صورة بطاقة التموين إن وجدت.

طابعة برنت تأمين للزوج والزوجة.

في حالة وفاة الزوج شهادة الوفاة.

وثيقة الطلاق في حالة الطلاق.

من يحق له التسجيل في تكافل وكرامة 2024

أما عن الفئات التي يحق لها التسجيل في تكافل وكرامة 2024 والاستفادة منه، فهم: