عااجل “ايه الأخبار الحلوة دي” إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 لهذه الفئات المستحقة.. سجل وزود دعمك

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 يعتبر من أكثر الأمور أهمية وخاصة مع غلاء الأسعار وارتفاع ثمن السلع الغذائية، حيث أصبح اعتماد الأسر الأساسي على دعم التموين، ولمساعدة الأسر وزيادة الدعم قامت وزارة التموين بإتاحة خدمة إضافة المواليد على بطاقة التموين بشكل إلكتروني، وسوف نتعرف في هذا المقال على خطوات وإجراءات الخدمة بالتفصيل.

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

إن إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 لمن ينطبق عليهم الشروط اللازمة ليس بالأمر الصعب، فقد أصبح القيام بهذه الخدمة سهل جداً وفقاً لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويمكن القيام به من خلال اتباع التعليمات التالية:-

الذهاب إلى الموقع الرسمي لخدمات المواطنين منصة مصر الرقمية .

. النقر على إنشاء حساب جديد.

من ثم ادخال الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة التموينية “رب الاسرة”.

النقر على تبويب التموين من ثم اختيار الخدمات التموينية.

تحديد الخدمة التي يحتاج لها الفرد وهي “إضافة أبنائي”.

إدخال اسم الطفل رباعي، من ثم كتابة الرقم القومي الخاص بالطفل المكتوب على شهادة الميلاد وكافة البيانات المطلوبة.

تحديد صلة القرابة، من ثم النقر على علامة اضافة.

الاحتفاظ برقم الطلب الذي تم إرساله في رسالة نصية إلى رقم الهاتف المسجل في الموقع، لمتابعة حالة الطلب.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد 2024

عملت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توضيح الفئات التي يحق لها تقديم طلب إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، وهم:-

الأشخاص الحاصلين على معاش تكافل وكرامة.

الأسر البديلة.

الأفراد الذين يحصلون على دعم من التضامن الاجتماعي.

الأرملة المعيلة لأبناء.

الأشخاص المشتركين في دعم العمالة الغير منتظمة.

الشروط المطلوبة لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قدد حددت مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل إمكانية إضافة المواليد، وهي:-