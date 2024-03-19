“سجل واصرف انت اولى “اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين ابريل 2024 والوزارة توضح الفئات المستحقة

اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين ابريل 2024، خبر أصبح متداول في الكثير من المواقع الالكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن المصري بسبب غلاء أسعار السلع والمواد الغذائية، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث عن حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في ابريل 2024، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية ….

اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين ابريل 2024

يهتم عدد كبير من المواطنين بالتعرف على حقيقة خبر اضافة الـ 100 جنيه على بطاقة التموين في ابريل 2024،وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أن كل ما يتم تداوله على المواقع الالكترونية غير صحيحة بالمرة، وأنه في حالة الإعلان عن مثل هذه القرارات سوف يكون هذا من خلال الصفحة الرسمية للوزارة أو على القنوات الفضائية المتخصصة.

رد وزارة التموين على خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين

وقد صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور”علي المصيلحي” أن الوزارة مستمرة في ضخ كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية في منافذ أهلاً رمضان على مستوى محافظات الجمهورية، وأكدت الوزارة أنها أيضاً تتابع الأسعار في شتى المحافظات لضمان عدم التلاعب بها، وذلك لدعم المواطن المصري والحد من جشع التجار، وأشاد “المصيلحي” بالدور الكبير التي تقوم به الوزارة في ضبط المخالفين من الموزعين والتجار، وأكد أنه لا تهاون مع أي تاجر يبيع بأسعار غير الموجودة على الأكياس أو العبوات المباعة، مناشداً المواطنين سرعة الإبلاغ عن التجار الغير ملتزمين بالتسعيرة المكتوبة على السلع والمواد الغذائية المباعة.