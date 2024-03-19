“الحجز الإلكتروني من هنا”.. خطوات التقديم على البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024 والشروط المطلوبة

أعلنت مديرية شؤون البطاقة الموحدة داخل العراق عن خطوات التقديم على البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024 والشروط المطلوبة، حيث يتم الحجز عبر الإنترنت عن طريق موقع الويب الرسمي للمديرية، ويتضمن ذلك توضيح الإجراءات التي يجب اتباعها أثناء عملية الحجز الإلكتروني لهذه البطاقة، حيث تقدم الحكومة العراقية فرصة لجميع المواطنين لحجز موعد للحصول على البطاقة الوطنية بسهولة، حيث تعتبر هذه البطاقة وثيقة رسمية معترف بها تستخدم كبديل لبطاقة الهوية الشخصية، ويمكنك الآن معرفة كيفية حجز موعد للحصول على البطاقة الوطنية وتقديم الطلب عبر الرابط الإلكتروني المرفق بالأسفل.

خطوات التقديم على البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024

يرغب العديد من الأشخاص في محافظات العراق في معرفة جميع التفاصيل الضرورية حول حجز البطاقة الوطنية الموحدة لعام 2024، وبعد إعلان تيسير جميع الإجراءات الرسمية، يمكن القيام بذلك بسهولة عبر الإنترنت، والخطوات الرئيسية تتمثل فيما يلي:

في البداية عليك الدخول إلى موقع شؤون البطاقات الوطنية الموحدة من هنا.

بمجرد وصولك إلى الصفحة الرئيسية للمنصة، عليك النقر علي خانة “خدمات البطاقات الوطنية”.

ثم تحديد الموعد المناسب لك للحصول على البطاقة.

يتم إظهار الجداول الزمنية المتاحة، ومن ثم يمكنك اختيار اليوم والوقت الذي يناسبك.

ثم إدخال رقم هاتفك لتأكيد الحجز.

ثم النقر علي خانة “حجز”، ومن ثم يمكنك طباعة إيصال الحجز الخاص بك.

بعد ذلك، يجب عليك اخذ الإيصال معك إلى الإدارة المعنية حيث سوف تعرضه عند استلام بطاقتك الوطنية.

الشروط المطلوبة للتقديم على البطاقة الوطنية الموحدة

هذه هي الشروط الرئيسية المطلوبة لطلب الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة في العراق:

يجب أن يكون المتقدم من جنسية عراقية.

يتطلب تقديم الأوراق اللازمة لتثبيت حالة الإعفاء من التجنيد.

ينبغي أن يتم دفع الرسوم المالية المطلوبة للحجز الإلكتروني.

قبل زيارة المواطن، يجب تحديد موعد مسبق بثلاثة أيام على الأقل.

الأوراق المطلوبة لحجز البطاقة الموحدة بالعراق 2024

عند حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق يجب تقديم بعض الأوراق التالية: