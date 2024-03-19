يا بلادي أنا أمتي هكبر وأطول النخل واقدر.. مواعيد عرض مسلسل بكار رمضان 2024 علي قناة النهار

تعتبر مسلسل بكار واحدة من بين أشهر مسلسلات الكرتون في مصر، ويرتفع شعبيته بشكل كبير بين جميع شرائح الجمهور، يقدم مواضيع هامة بطريقة جذابة للأطفال، ويساهم في نشر رسائل تربوية إيجابية كما يثير ذكريات جميلة للمشاهدين من خلال عرضه المستمر على شاشات التلفزيون على مدى السنوات السابقة، وتم تحديد عرضه مرة أخرى خلال شهر رمضان المبارك عام 2024 على عدة قنوات تلفزيونية، سنتعرف من خلال النص التالي على مواعيد عرض مسلسل بكار في رمضان 2024 والقنوات الناقلة.

مواعيد عرض مسلسل بكار رمضان 2024

منذ بداية شهر رمضان المبارك 2024، يبحث العديد من محبي مسلسل “بكار” بشدة لعودة أبو كف رقيق إلى الشاشات مرة أخرى، ويبحث الجمهور عن توقيت عرض المسلسل والقنوات التي ستعرضه خلال هذا الشهر المبارك، تم عرض مسلسل “بكار” لأول مرة في شهر رمضان 1998، وحظي بإعجاب كبير من الجمهور على مدى السنوات. وبعد توقفه في موسم رمضان 2016، عاد المسلسل ليفرح متابعيه مجدداً بعودته إلى شاشات التلفزيون المصري، معززاً بذلك فرحتهم وسرورهم.

القنوات الناقلة لمسلسل بكار

يعرض مسلسل “بكار” يومياً على قناة النهار في تمام الساعة 6.00 مساء، مباشرة بعد أذان المغرب، مما يسمح للمشاهدين بمتابعة الحلقات أثناء تناول الإفطار، يمكنك الآن بسهولة تركيب القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك باستخدام التردد التالي:

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11488.

فريق عمل مسلسل بكار

المسلسل “بكار” يعتبر نتاجاً لجهود فريق مميز ساهم بشكل كبير في نجاحه وتقديره ليصبح واحدا من أبرز المسلسلات الكرتونية المحبوبة في مصر والوطن العربي خلال شهر رمضان المبارك، يضم هذا الفريق العديد من الأفراد الموهوبين والمتميزين.