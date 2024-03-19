“وحش الألعاب” مواصفات هاتف Tecno Pova 5 الجديد من تكنو… هتلعب عليه براحتك..!!

يعد الهاتف الجديد Tecno Pova 5 واحد من أفضل الهواتف الذكية في الفئة الاقتصادية التي تتميز بأداء عالي وقوة تحمل أثناء الألعاب، يأتي الهاتف بمواصفات تقنية رائعة تلبي احتياجات محبي الألعاب والمستخدمين اليوميين على حد سواء.

مواصفات الهاتف

يتميز Tecno Pova 5 بشاشة عرض كبيرة بمقاس 6.9 بوصة تعرض الألوان بوضوح وجودة عالية مما يتيح للمستخدمين تجربة رائعة أثناء اللعب، كما يأتي الهاتف بمعالج Helio G85 من ميدياتك الذي يوفر أداء رائع وسريع أثناء تشغيل الألعاب الثقيلة، كما يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت تسمح للمستخدمين بتخزين العديد من التطبيقات والألعاب بدون قلق. بالإضافة إلى ذلك، يأتي Tecno Pova 5 ببطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير تكفي للاستخدام طوال اليوم دون الحاجة لإعادة الشحن المتكررة ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع للحصول على شحن سريع وفعال. من جانب التصميم، يأتي Tecno Pova 5 بتصميم أنيق وجذاب يجعله مثالي للاستخدام اليومي وأثناء الألعاب، كما يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رباعية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور وفيديوهات عالية الجودة. بالنسبة لنظام التشغيل، يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مما يوفر تجربة استخدام سلسة وممتعة، ويأتي الهاتف بواجهة مستخدم مبسطة وسهلة الاستخدام تجعل من السهل الوصول إلى جميع التطبيقات والميزات.



هاتف Tecno Pova 5

يعد Tecno Pova 5 الهاتف المثالي لعشاق الألعاب في الفئة الاقتصادية بفضل مواصفاته القوية وأدائه الممتاز. يوفر الهاتف تجربة لعب فائقة الجودة ويوفر أداء رائع ونبات لجميع مستخدميه، إذا كنت تبحث عن هاتف يلبي احتياجاتك في الألعاب والاستخدام اليومي بسعر معقول، فإن Tecno Pova 5 هو الخيار المثالي لك.