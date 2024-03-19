يا سعدك ويا هناك ياللي هتتقبل .. موعد فتح باب التطوع في الجيش المصري + الشروط المطلوبة .. امك داعيالك لو اتقبلت

بعد إعلان وزارة الدفاع المصرية عن فتح باب التقدم للتسجيل والتطوع للانضمام إلى الجيش المصري من أجل خدمة البلاد، أصبح هناك اهتمام بمعرفة موعد فتح باب التطوع في الجيش وكذلك الموعد الذي سوف يتم غلق التسجيل، وذلك حتى يتمكن جميع الراغبين من التقدم بطلب والتسجيل بشكل إلكتروني وبصورة صحيحة، بالإضافة إلى أن هناك اهتمام كبير بمعرفة الرسوم والمتطلبات التي يجب أن تتوفر وذلك لكي يضمن المتقدم أن طلب التسجيل الخاص به سوف يتم قبوله.

موعد فتح باب التطوع في الجيش

وزارة الدفاع المصرية قامت بالتصريح بشكل رسمي عن موعد فتح باب التطوع في الجيش والذي يتمثل في الآتي:

سوف يتم فتح باب التقدم بطلبات التطوع من يوم الجمعة الذي يوافق 15 مارس 2024.

سوف يتم غلق باب التسجيل ولن يتم تلقي أي طلبات بانتهاء دوام يوم الخميس الذي يوافق 4 مايو 2024.

شروط قبول طلبات التطوع

هناك معايير يجب أن تتوفر في المتقدم الذي يطلب التطوع وذلك لكي يضمن أن طلبه مقبول هذه المعايير والمتطلبات تتمثل في الآتي: