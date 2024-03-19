“هتقبضها على مرتين!!”.. موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2024 وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة القوى العاملة

يترقب العديد من المواطنين موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2024 التي أقرتها الحكومة صرفها لتخفيف الأعباء عنهم، وخاصة مع حلول شهر رمضان، وتهدف هذه المنحة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير الدعم المالي لهم خلال هذه الفترة الصعبة.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2024

تم الإعلان عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2024 حيث سيتم صرف ألف جنيه مصري على دفعتين قيمة كل منهما خمسمائة جنيه، وسيتم توزيع هذه المنحة على مدار شهرين في جميع محافظات مصر خلال الأيام القادمة، كما سيتم صرف منحة رمضان 2024 للمستفيدين من العمالة غير المنتظمة خلال أيام شهر رمضان، وسيكون مبلغ المنحة 500 جنيه، وذلك احتفالاً بحلول شهر رمضان المبارك. يأتي هذا الإجراء وفقًا للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019، وقد تم تأكيده من مصادر داخل الوزارة، ويتم حالياً فرز جميع الطلبات لتحديد المؤهلين للحصول على المنحة، وسيتم صرف هذه المنحة من خلال مكتب البريد المصري فور الإعلان عن الموعد المحدد، أو يمكن الحصول عليها من خلال ماكينات الصراف الآلي بعد التحقق من استيفاء جميع الشروط اللازمة، وفقًا لتوجيهات حسن شحاته وزير العمل، سيتم صرف منحة بقيمة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة خلال الـ 10 أيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، بمناسبة عيد الفطر.

وستصرف المنحة للعمالة غير المنتظمة بشكل دوري في المناسبات الخاصة التي يحتفلون بها مثل عيد الأضحى، عيد الفطر، شهر رمضان، عيد العمال، عيد الميلاد، والمولد النبوي، ويهدف ذلك إلى توفير الدعم المالي لهم وتخفيف الأعباء المالية خلال هذه المناسبات الهامة.

طريقة التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

وبعد أن أوضحنا موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2024، نتطرق بعد ذلك إلى طريقة التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة، وهي:

الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.

انقر بعد ذلك على علامة التبويب منحة العمالة غير المنتظمة 2024.

أدخل جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

ارسل نسخة من بطاقة الرقم القومي.

اكتب جميع البيانات المطلوبة في الموقع بشكل صحيح.

واتبع كافة التعليمات المقدمة.

انقر بعد ذلك على زر “التالي”.

اضغط في النهاية على خيار “التسجيل”.

وبذلك يتمكن المتقدمون من تقديم طلباتهم للحصول على المنحة بسهولة ويسر.

من المقرر أن يكون موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2024 خلال ايام من الآن، حيث كشفت الجهات المختصة أن منحة العمالة الغير منتظمة سيتم صرفها للمستفيدين من خلال مكاتب البريد على مرتين، حيث سيتم تقسيم منحة 1000 جنيه على مرتين.